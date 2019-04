Her er Canal Streets nye scene Bratteklev Skipsverft: De fredede eiendommene på Bratteklev er en viktig del av den maritime kulturarven i Arendals-området. (Foto: ) annonse

Her er den nye scenen til Canal Street. – Det blir swingende konsert med Hot Club de Norvège og maritim piknik på Bratteklev Skipsverft, opplyser festivalsjef Mats Aronsen.



– Vi inviterer til en herlig ny opplevelse på Canal Street. Et fantastisk sted med historisk sus og sjarm, på Tromøysiden midt i vakre Galtesund. En liten båttur ut fra byen. Her blir det konsert, piknik og servering, omvisning, bademuligheter og alt det som er så typisk Canal Street, forteller festivalsjefen i en pressemelding.

String Swing-gruppa har norsk rekord i utholdenhet. I 2019 feirer de 40 årsjubileum og under Canal Street blir det konsert på fredag 26. juli.

For 40 år siden tok tre musikerne, to gitarister og en bassist, for første gang med seg instrumentene sine ut på gata og satte seg til å spille. De vakte fort oppsikt med sitt virtuose spill og fikk penger i hatten. De hadde øvd seg lenge på å spille sigøynermusikk i tradisjonen etter den belgisk-franske maestroen Django Reinhardt (1910-1953). Året startet de Django-festivalen, på 70 års dagen for Reinhardts fødsel. Trioen ble en kvartett, kjent som Hot Club de Norvège. Gruppa består av Jon Larsen gitar, Finn Hauge fiolin og munnspill, Per Frydenlund gitar og Svein Aarbostad kontrabass.

– Bratteklev Skipsverft er det best bevarte skipsverftet fra treskipstiden langs Skagerrak-kysten, og anlegget representerer både den typen teknisk/industriell virksomhet og kombinasjonsdrift som var vanlig på Sørlandet, heter det i pressemeldingen fra Canal Street.