Godbitene står i kø i høst, takket være publikum

Det sier Pål Koren Pedersen i Arendal Jazzklubb.

For debatten om bråkete publikum gjelder ikke her. Etter 15 år mener klubben at «voksenopplæringen» har gjort publikummet modent, mener han.

På klubbens konserter i Lille Torungen i Arendal kulturhus er det ingen skravling.

– Blant artister er vårt publikum kjent for å være ekstremt lyttende. Det setter artistene pris på. Og folk her vet at vi booker kvalitet, og vi vet vi kan booke de beste fordi publikum er så gode. Det er ikke vanskelig å drive jazzklubb med et så godt publikum, skryter Koren Pedersen og høster nikk fra de andre i styret.

Starter med «Rolls-Royce»

Høstprogrammet ble sluppet torsdag. og viser at det ligger an til ni kvelder med deilige jazzopplevelser som spenner over mange uttrykk fram mot jul.

Først ut er Hildegunn Øiseth Quartet.

– Musikken til Hildegunn er ikke så kjent her hjemme, hun har spilt mye i utlandet de siste årene, sier Jørn Størkson.

– Vi starter med en Rolls-Royce innen norsk jazz, skyter Koren Pedersen inn.

Kvartetten byr på tradisjonelle instrumenter sammen, som trompet og bukkehorn.

Jazzen hennes har elementer av folkemusikk, men ikke kun norsk folkemusikk. Hildegunn har bodd i Afrika og stilen betegnes som world jazz.

September kommer med en riktig godbit, mener Preben Karlsen,

– Cortex er et fantastisk band som spiller med en utrolig energi. 60-talls avantgardejazz er sjangeren de faller inn under, og her kan vi vente oss fri improvisasjon à la John Coltrane.

Senere i september er det klart for den første av tre konsertkvelder i Store Torungen med flatt gulv og kaféoppsett.

Deilig vestkyst-gitarjazz

– Babylon Brothers er først på parketten; en aften for fans av amerikansk gitarjazz og deilig west-coast jazz i norsk tapning. I spissen står Staffan William-Olsson, som tidligere har spilt med band som Mezzoforte og The Real Thing.

– Gled dere, sier jazzklubbens Åse Gjennestad.

Når høstkveldene er enda litt mørkere, kommer tributebandet A twist of Cole med solskinn i form av romantiske ballader og elegant swing fra Nat King Coles store katalog.

Her er det lokale alibiet at de har eminente Espen Larsen med på gitar, sier Koren Pedersen.

Moskus – ungt og friskt

Bandet Moskus har blitt en av de viktigste stemmene innen ny, norsk jazz med sin lekenhet og sjangerblanding. Her er to austegder med; Anja Lauvdal på piano og Fredrik Luhr Dietrichson, bass.

Fenomenet Arild Andersen

Da Arild Andersen Group gjestet Canal Street nylig, ble bandet møtt av trampeklapp før de hadde spilt en tone.

–Det sier en del om standingen Arild Andersen har, og med sitt nye band har Norge fått en ny supergruppe, sier Koren Pedersen.

For hør bare hvem som er med ham: Helge Lien på tangenter, Marius Neset på saksofon og Håkon Mjåset Johansen på trommer.

– 7. november blir både julaften, nyttårsaften og Syttendemai på én gang, sier Koren Pedersen.

Norsk hulder møter afrikansk «tremenning»

En rød ring rundt 14. november bør de sette som liker vár og tidvis utfordrende vokal kombinert med poetisk lyrikk og vestafrikansk kora. Forvent et meditativt lydlandskap.

Kristin Asbjørnsen har en unik stemme, mener jazzklubben. Og i samarbeid med Suntou Susso blir dette som en norsk hulder møter sin afrikanske tremenning.

– Jeg gleder meg til Under The Surface, sier Vigdis O. Christensen.

Bandet som gjester jazzklubben 5. desember består av tre generasjoner nederlandske jazzstjerner. Styremedlemmene gir garanti for en stemningsfull, vakker og utforskende kveld når vi går inn i årets mørkeste måned.

Og som vanlig skal Arendal Big Band jazze jula inn 21. desember med blant flere Solveig Andersen på vokal.

