Disse to artistene er klare for Hove Bandmedlemmer: Enyeto Kotori, Joachim Walle Michalsen, Thomas Myhren og Magnus Christiansen.

To lokale artister presenteres som siste bidrag til sommerens musikkfestival på Hove: Underwing og KAAS. 29.05.2019



- Vi er glade for at dyktige lokale band og artister blir noen av mange artister som skal underholde festivalpublikummet, skriver festivalen i en pressemelding onsdag.

Underwing betegner seg selv som et progressivt grunge band, og kommer fra Arendal og Grimstad. Bandet ble grunnlagt i begynnelsen av 2016, og slapp i 2017 sin første EP som fikk gode kritikker fra musikkpressen i inn- og utland.

50 konserter

I løpet av de siste to årene har bandet spilt over 50 konserter og festivaler, og lanserer snart et nytt album. Underwings nye materiale er er etter eget sigende tung, melodisk og alternativ, og er slik musikk skal være i 2019.

- Underwing har bevisst gang på gang at de behersker scenen, og de skal ha en akustisk konsert jeg gleder meg stort til å oppleve, forteller festivalsjef Marius Amundsen.

Lokal DJ

I tillegg til Underwing kommer også en av våre beste DJer med lokal tilknytning, KAAS, som skal spille på stranda.

KAAS er en 22 år gammel DJ fra Vegårshei som startet karrieren sin på en ungdomsklubb i 2010. Etter flere år med spilling på den lokale ungdomsklubben har karrieren stadig blitt større. 2016 var året hvor ting virkelig begynte å skje. En andreplass på Burn & Landstreffet sin dj-battle var en kickstart som førte til mange nye spillejobber på ulike utesteder, klubber, arrangementer og festivaler rundt omkring i landet.

Den unge DJen ønsker å spre energi og glede gjennom musikken ved å spille alt i fra remixer av eldre låter, til å spille låter som ikke er fult så kjente.

- Jeg ønsker å gi publikum det de ikke visste de ville høre, sier han.