Disse fem får 50.000 i karrierestipend

Caroline Kristiansen, født 2000

Allsidig musikktalent, som også skriver egne låter. Er mest kjent som vokalist, men spiller også piano, litt gitar, bass og trommer. Starter til høsten bachelor-utdanning ved Liverpool Institute for Performing Arts, bedre kjents som LIPA eller «Paul McCartney-skolen». Hennes kunstneriske mål er å utvikle seg som låtskriver og utøver. Målet er å leve av musikken og bruke de tre årene i Liverpool til å utvikle sitt eget musikkutrykk og skape kontakter i musikkmiljøet med tanke på framtidig arbeid.

Even Fløystad, født 1998

Landeveissyklist fra Austre Moland, som representerer Grimstad Sykleklubbs elitelag for herrer. Hadde sitt gjennombrudd med tredjeplass i temporitttet på junior-NM i 2016 og satser nå på seniornivå, med flere gode plasseringer i nasjonale ritt de siste årene. Målet er gode plasseringer i NM og Norgescup og være med i diskusjonen om plass på det norske U-23-landslaget, der han holder aldersgrensen noen år til. Etterhvert er målet plass på et kontinentallag, slik at han kan utvikle seg videre mot plass på et av de store profflagene.

Oscar Andreas Haug, født 1999

Trompetist som studerer ved jazzlinja ved NTNU i Trondheim. Har bakgrunn fra blant annet Arendal Big Band og Sørnorsk ungdomsstorband, hvor utviklet seg som bandmusiker og solist. Er også komponist. I 2017 vant han talentscenen på Canal Street med bandet «Simpelthen» og hans musikk for trompet, piano, bass og trommer. Det kunstneriske målet er å bli så god som mulig og i tillegg studere komposisjonsteknikker. Målet er å leve av musikken og etter fullført bachelor-grad er planen å ta en master i utøvende rytmisk musikk i Trondheim eller København.

Renate Knutsen, født 1997

Begynte med livredning da hun var 7 år og har en rekke NM-gull i livredning. For fem år siden begynte hun å satse på svømming og har hatt en eventyrlig framgang fra år til år. Hun representerer nå Bergens Svømme Club og har tatt flere NM-gull i stafett med klubben, i tillegg til 4., 5. og 6.plasser individuelt individuelt. Spesialdistansene er 50, 100 og 200 meter fri. Samtidig er hun fortsatt Norges beste kvinnelige livredder. Hun ble nr 6 i EM i livredning i 2017 og deltok på Norges lag som tok sølv i VM i livredning i 2018. Det langsiktige målet er å kvalifisere seg til OL i Tokyo og ta flere medaljer i internasjonale svømme- og livredningsmesterskap.