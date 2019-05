Disse får du oppleve under Gjerstad Live KLARE FOR GJERSTAD: Til venstre Eirik Søfteland, til høyre Staysman & Lazz. (Foto: Pressefoto) NY RUNDE: Rune Hagestrand. (Foto: ) annonse

En velkjent Idol-artist, en party-duo og et velkjent lokalband: Om drøye to uker er det klart for tredje Gjerstad live på Brokelandsheia, 28.05.2019 kl 18:20 (Oppdatert 18:41)

– Skal det først arrangeres noe, skal det gjøres skikkelig, lokker arrangør Rune Hagestrand på vegne av Gjerstad Live.

Det er tredje året festivalen arrangeres – dette året i helgen 14. og 15. juni.

Denne uken presenterte primus motor Rune Hagestrand programmet for de to dagene, her med hans egne kommentarer: