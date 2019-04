«Diskoens redningsmann» kommer til Skral KLAR FOR SKRAL: Throttle. (Foto: Pressefoto) annonse

Robert Michael Bergin – bedre kjent som Throttle – runder av på nattklubbscenen Vannkanten under Skral. 11.04.2019 kl 14:24 (Oppdatert 14:27)

– Throttle er et slags diskoens vidunderbarn, og vi er ytterst glade for at han vil komme til Skral denne sommeren.

Det sier Toffen Gunnufsen, bookingansvarlig i Skral Festival i Grimstad.

Pressemeldingen fremhever hvordan Throttle, tross sin unge alder (21) har rukket å spille på den Tomorrowland-festivalen i Belgia, samt å samarbeide med blant andre Galantis, Oliver Heldens og Ed Sheeran.

Ikke minst har Robert Michael Bergin offisielt remikset disco-legendene i Earth, Wind and Fire.

Under sommerens Skral Festival blir det han som avslutter nattklubb-scenen Vannkanten, onsdag 10 juli, opplyser Gunnufsen.

Festivalen finner sted på Groos i Grimstad 9. og 10. juli.