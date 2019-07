Festival nr. 17: Onsdag starter fire dager med musikk og fest på Treungenfestivalen. Dagen før var det travelt på festivalområdet nede ved Nisser. Her, riggingsleder Bas Derks fra Konsertsystemer AS (nr. to fra venstre) sammen med Treungenfestivalens (f.v.) (f.v.) Stig Magne Aaberg, Marta Solberg og Linda Solberg. (Foto: Bjørnar Larsen)