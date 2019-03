Aurora til Bluebox BEDRE ENN NOENSINNE: Aurora legger ut på norgesturné og svinger innom Grimstad. Dagsavisen mente at artisten er bedre enn noensinne, etter at hun nylig spilte for 4.000 i Oslo. (Foto: ) annonse

Alle «krigere og raringer» kan glede seg: Aurora kommer til Grimstad. 30.03.2019 kl 07:35 (Oppdatert 07:35)

Aurora, som kaller sine fans for sine «warriors and weirdos» – krigere og raringer, legger ut på sin største norgesturne til nå.

– Aurora kommer til Bluebox lørdag 5. oktober, forteller Anette Bylund, ansvarlig for booking i Studentsamskipnaden i Agder, SiA Kultur.

Atmosfærisk lyd

– Hun har en stemme med et vidt register og en kraft som metter det atmosfæriske lydbildet slik få andre sangere klarer. Hun er like krystallklar i sine fraseringer som hun er eksentrisk i sine vokale valg. På scenen er Aurora bedre enn noensinne. Det viste hun på to utsolgte konserter i Oslo, skrev Dagsavisen om hennes konserter på Sentrum Scene forrige uke.

–Føler meg naken og mindre

23-åringen har dedikerte fans i mange deler av verden og tas imot som en superstjerne. Hun forteller at det likevel er spesielt å spille i hjemlandet.

– Jeg føler meg naken og mye mindre. På en fin måte! Her møter jeg jo en slags familie, så det føles veldig nært for meg, forteller hun i presseskrivet.

Artisten byr på store følelser i sine konserter.

– Jeg vil bare skrike. Og danse. Og gråte. Og lukke øynene. Jeg har mye å si, og jeg har folk som vil høre på det jeg har å si. Det er alt jeg trenger.

Bejublet

Det er tre år siden bergenseren skapte overskrifter med debutalbumet sitt, All My Demons Greeting Me as a Friend, som til nå har over 200 millioner avspillinger på strømmetjenester og er solgt i over en halv million eksemplarer.

I fjor høst kom andrealbumet, Infections Of A Different Kind – Step 1.

Den unge, men allerede erfarne artisten har mottatt tre Spellemannspriser, blant annet for Årets nykommer (2015) og Popsolist (2016) samt flere GAFFA priser.

I 2016 vant hun EUs musikkpris European Border Breakers Awards for sin debut-EP Running With The Wolves.

