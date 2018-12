Arendal metodistmenighet – fra skip til kirke

INNSENDT: I 1863 vendte skuta Jupiter hjem fra vinteropplag i Arendal etter en reise til Amerika. Om bord hadde de med seg en åndelig last som skulle komme til å sette sitt preg på byen.

SPESIELT MØTE : I New York kom mannskapet på Arendals-skuta «Jupiter» i kontakt med noen metodister og dette møtet skulle bli starten på metodistbevegelsen i Arendal. (Foto: )

I år fyller Arendal Metodistkirke 150 år, og menigheten bærer på en rikholdig historie. «Jupiter» ble bygget i 1858 og var eid av Wilhelm Foss. Kaptein om bord var Peder Josephsen og på reisen til Amerika hadde han med seg både kone og datter. I Amerika besøkte «Jupiter» blant annet New York. Ved landligge kom kaptein Josephsen og resten av mannskapet i kontakt med skuta «John Wesley» som var oppkalt etter metodismens grunnlegger. Skipet var i en årrekke blitt drevet som misjonsstasjon på havna i New York av skandinaviske metodister og var en del av Bethelskipsmisjonen. Metodismen hadde sitt utspring i forkynnelsen til de engelske brødrene John og Charles Wesley som hadde drevet misjonsarbeid i Nord-Amerika på 1700-tallet. Brødrene var begge prester i Den anglikanske kirke, men under misjonsarbeidet hadde de følt at budskapet deres ikke nådde helt frem. Dette ble starten på en lavkirkelig bevegelse som søkte forkynnelse til alle og der avhold fra alkohol var et viktig tema.

Kontakten mellom «Jupiter»s mannskap og metodistene førte til at kapteinen og deler av mannskapet opplevde en åndelig vekkelse. Da skuta returnerte til Arendal begynte mannskapet å fortelle om sine åndelige opplevelser, og dette skulle bli begynnelsen på metodistbevegelsen i Arendal. I starten foregikk møtene om bord i «Jupiter». Skuta dro etter hvert til sjøs igjen. Mannskapet fortsatte å fortelle om sin religiøse overbevisning til andre sjøfolk, og skipet ble dermed kjent som et flytende Bethelskip. I Arendal fortsatte møtevirksomheten i de private hjem, og en av dem som inviterte var tømmermann Ole Andersen på Håvet. Ole Andersen ble en sentral person i bevegelsen. Han arbeidet om dagen og holdt møter på kvelder og i helgene. Det var imidlertid ikke alle som var like fornøyd med denne virksomheten. Under et av møtene i Andersens hus skal det ha kommet en av statskirkens prester og bedt forsamlingen om å forsvinne, og etter et møte Andersen deltok i ved Kniben skal en flokk med arbeidsfolk ha truet med å slå ham i hjel.

På tross av motstanden fortsatte virksomheten. Antall møtedeltagere var økende og det ble etter hvert behov for et eget forsamlingshus. Et grunnfond ble etablert og i 1867 ble det kjøpt en tomt i Østregate. Tomten kostet 1 000 spesidaler og skjøtet ble signert av Ommund Osmundsen, Ole Gjermundsen og tømmermann Ole Andersen. Ikke lenge etter døde Andersen av sykdom. Han fikk dermed aldri oppleve menighetens stiftelse og innvielsen av det nye kirkebygget som noen år senere ble bygget på den tomten han hadde vært med på å få kjøpt. 31. mai 1868 ble Arendal metodistmenighet formelt stiftet. Menigheten var en av mange dissentermenigheter som ble dannet i Norge i siste halvdel av 1800-tallet. I 1842 ble forbudet mot lekmannsforkynnelse opphevet, og i 1845 ble dissenterloven innført. Dermed var forkynnelse ikke lenger forbeholdt ordinerte prester og det ble mulig å danne kristne menigheter utenfor statskirken. Dette førte til etablering av flere menigheter, og Metodistkirken var en av de første. Det var sjømannen Ole Peter Petersen fra Fredrikstad som tok med seg metodismen til Norge i 1850-årene. I 1855 besøkte han Arendal og ble dermed den første metodistpredikanten som talte i Arendal, men det var altså først ved arendalsskuta «Jupiter»s hjemkomst noen år senere, at metodismen fikk fotfeste i byen.

Etter stiftelsen i 1868 ble snekkermester Falch sitt hus, Arken på Tyholmen, leid som møtelokale, men i 1869 ble møteaktiviteten flyttet til Turnlokalet på Hylleveien. Møtelokalene var som regel sprengfulle og det var stort behov for større lokaler. I oktober 1871 kunne menigheten endelig flytte inn i et nytt kirkebygg i Østregate. Bygget hadde kostet 4 500 spesidaler og kunne romme rundt 500 mennesker. Menigheten hadde dette året 142 medlemmer og var dermed blitt en av de største menighetene i Metodistkirken i Norge.

I 1878, ti år etter stiftelsen, var medlemsmassen steget til 262. Menigheten drev også søndagsskole og i 1878 hadde skolen tre klasser med i alt 39 elever. Satsing på unge var viktig og allerede i 1877 ble det etablert en forening for unge menn, en forening som visstnok var den første i sitt slag. Ungdomsarbeidet ble ytterligere forsterket da Epworth-ligaen ble etablert. I 1904 hadde denne foreningen 404 medlemmer og var da Europas største. Det ble tidlig også etablert flere kvinneforeninger der Barbu Kvinneforening var den første. Sang og musikk var tidlig også en viktig del av menigheten. I 1876 ble det etablert et sangkor og i de neste årene ble det også etablert et orkester. I 2011 flyttet menigheten ut av sine lokaler i Østregate. Tre å senere ble lokalene solgt og i 2017 kunne menigheten flytte inn i helt nye lokaler på Stenklev. I år fyller menigheten 150 år. Det gamle kirkebygget i Østregate går en usikker fremtid i møte, men arkivene etter virksomheten som i snaue 150 år holdt til der, er trygt bevart i arkivmagasinene på Kuben i Arendal. Arkivet strekker seg fra oppstarten og frem til menigheten flyttet ut fra sitt gamle kirkebygg. Arkivet er innholdsrikt og omfatter blant annet kvartalskonferanseprotokoller, møteprotokoller, medlemsprotokoller, regnskapsprotokoller, ulike eiendomsdokumenter, tegninger og menighetsblader. På arkivportalen.no kan en få mer informasjon om hva arkivet inneholder. Arkivet er tilgjengelig på Kubens lesesal. Kilder: PA-2655, Arendal Metodistkirke

PA-1935, Samling av fartøysbilder PA-2405, Stedsbildesamlingen Arendal metodistmenighet 125 år: 1868-1993 Avisen Tiden 3. juni 1963 www.wikipedia.org/wiki/Metodisme