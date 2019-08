LANGVEISFARENDE: Skiensmannen Espen Barholt (t.h) hadde invitert med seg sine amerikanske venner George Prigmor (f.v.), Marcia Hayes og deres grandnevøer Chad og Kyle Prigmore som er på langtur med sin yacht og tilbringer natten i gjestehavna. – Jeg er egentlig en jazzmann, men disse er virkelig gode, skryter George. – Spesielt han på steelgitar imponerer, det er ikke et enkelt instrument. De var enige om at Arendal er en deilig by en sommernatt. ALLE (Foto: LIV EKEBERG)