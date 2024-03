Våren er her, og da kommer også syklene frem. Men det har sin pris.

Forsikringsbransjen registrerte i fjor over 16000 sykkeltyverier til en samlet erstatningskostnad på rekordhøye 166 millioner kroner.

Kostnaden for biltyverier til sammenligning var på 124 millioner.

Det opplyser kommunikasjonsrådgiver Torbjørn Brandeggen i Tryg Forsikring i en fersk pressemelding.

– Trenden er soleklar, flere og flere bruker mer penger på dyrere sykler. Det er ikke uvanlig at en elsykkel koster langt over 20.000 kroner, noen ganger det dobbelte, og tyverier av slike drar opp snittprisen på stjålne sykler, sier Brandeggen videre.

I fjor ble det registrert nær 15.000 sykkeltyverier i Norge. Hittil i år har over tusen sørlendinger opplevd det samme:

Evy Helen fra Arendal ble frastjålet sin dyre elsykkel i høst. Her med låsen som tyvene kuttet tvers av. Foto: Håkon Raa

Vil ha nasjonalt sykkelregister

Tryg har lenge tatt til orde for å få et nasjonalt offentlig sykkelregister for å få ned antall sykkeltyverier. De tror et slikt register vil kunne avskrekke tyver, og gjøre det enklere å spore opp syklenes rammenummer.

– Hvis en sykkel da blir stjålet vil det kunne bli oppdaget hvis noen vil selge eller reparere den, sier han.

Foto: Rainer Fuhrmann / Shutterstock

Slik kan du unngå sykkeltyveri: