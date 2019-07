Det brenner i Birkeland sentrum RØYK: Huset inneholder en kinarestaurant og en eller flere boliger. Bildet er tatt ca. kl. 14.20. (Foto: Sindre Haugen Mehl) LOFTET: (Foto: TIPSER) RØYK: Røyken kommer fra toppen av huset. (Foto: TIPSER) annonse

Det er brann i et trehus med en restaurant og bolig på Strøget i Birkeland. Politiet har evakuert nabobygget, og advarer mot røyken. 24.07.2019 kl 14:05 (Oppdatert 14:47)

Kl. 13.52 har politiet loggført en melding om brann i en bygning på Strøget i Birkeland.

Røykdykkere har gjennomsøkt bygget uten å finne folk. Men to personer har pustet inn røyk og blir sjekket av ambulansepersonell, opplyser politiet på Twitter.

Bygget nord for brannstedet er evakuert, det er kraftig røykutvikling på stedet og politiet anmoder om at omkringliggende hus lukker dører og vinduer, samt at folk unngår å oppholde seg i røyken.

Bygget er en trebygning inneholder kinarestauranten Sakura i første etasje, og har en eller flere boliger, opplyser Grunde Homme, vaktleder på 110-sentralen.

Brannfolk fra KRB Lillesand og Birkenes jobber på stedet. En lift fra Kristiansand er også ankommet.

To ambulanser er også på stedet.

Lillesands-Postens journalist Sindre Haugen Mehl forteller at det velter mye røyk ut fra loftet kl. 14.20.

Kl. 14.45 skriver 110 Agder på Twitter at brannvesenet jobber med å få kontroll på brannen.

