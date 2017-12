Full tilgang i 1 måned for kun 1,-. Få umiddelbar tilgang her. Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

Her gjør danse-Jorun sang-comeback. Se video SANGCOMEBACK: Jorun Stiansen gjorde sang-comeback i TV-serien «Håp i ei gryte». (Foto: TV2) Jorun Stiansen gjorde sang-comeback i TV2-serien «Håp i ei gryte» onsdag kveld. 07.12.2017 kl 10:05 (Oppdatert 12:05)

Bjørn Atle Eide

Tlf: 913 86 536 I 2005 vant hun Idol, og i høst - etter lang tid borte rampelyset - danset hun seg til fjerdeplass i «Skal vi danse» i høst. I årets første program i adventsserien «Håp i ei gryte», som produseres i samarbeid med Frelsesarmeen, var hun tilbake bak mikrofonen. Serien har gått på TV 2 siden 2013, og mange kjente artister synger og snakker om hva adventstiden betyr for dem. Programmet sendes hver uke frem til jul og serien avsluttes lille julaften. TV2 har også sendt med kamerateam når noen av artistene har besøkt fire av Frelsesarmeens sosiale tiltak. I tillegg til Jorun Stiansen, er også sørlandsartistene Helene Bøksle og Venke Knutson med i årets serie. Videre deltar Tone Damli, Vidar Johnsen, Nora Foss Al-Jabri, Hanne Sørvåg, Knut Anders Sørum, Sval, Lars Lillo-Stenberg, Anita Skorgan, Eirik Søfteland, Halvdan Sivertsen, Simone Eriksrud og Elg.