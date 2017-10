Farmen-Amalie: – Jeg er ikke bare søt og snill SABOTERER: Her lurer Amalie Snøløs en uvitende Mats Beilergaard Brennemo med på sabotasjen. (Foto: TV2) Amalie Snøløs saboterte ukesoppdraget med vilje, og fikk Mats Beilergaard Brennemo uvitende med på det hele. 10.10.2017 kl 10:23

– Hadde folk selv, storbonden, lest boka, ville de lagt merke til det. Jeg kommer bare til å spille dum og lat, sier Snøløs om oppdraget der hun saboterer flatbrødbaksten i mandagens episode av Farmen, som spilles inn på gården Sandvika i Flsota ved Arendal.

– Jeg føler faktisk at folk oppriktig at de andre tror jeg er såpass dum at jeg ikke ville lest en oppskrift før jeg begynte, sier Snøløs. Se klippet øverst i saken.

En del av ukesoppdraget var å bake over 60 flatbrød. Det ville Amalie ta ansvaret for. Med vilje unnlot hun å følge oppskriften, og fikk Mats Beilergaard Brennemo med seg på å skrelle potetene før de ble kokt. Dermed ble ikke flatbrøddeigen lett å håndtere.