Familieopplevelser til fjells SETERLIV: Margrethe Munthe skrev 'Å, jeg vet en seter» på Anestølen i Sogndal. Dette er en av stølene som er åpne for besøk (Foto: Willy Haraldsen / NTB scanpix) FISKESPRETT: Mellom 1. januar og 20. august kan barn fiske overalt i ferskvann gratis, med unntak av elver som har laks, sjøørret og sjørøye. Mor og far må kjøpe fiskekort (Foto: Katja Kircher / NTB scanpix) HESTEDILLA: Mange aktører tilbyr korte eller lange rideturer i fjellet, for ryttere på ulikt nivå. (Foto: Øystein Søbye / Samfoto) Alternative aktiviteter Fjellferie er mer enn fotturer. Her er noen av de familievennlige aktivitetene den norske fjellheimen har å by på. Safari Safari trenger ikke å foregå i Afrika. På Dovrefjell kan du prøve deg på moskussafari. En rekke selskaper tilbyr guidede turer her. Men safarimulighetene er langt flere: Det finnes selskap som tilbyr både beversafari, reinsdyrsafari, bjørnesafari og elgsafari. Vannaktiviteter De fleste raftingsentre har familierafting for barn fra 6–7 år og oppover. For barn fra 12 år er elvesnorkling et eksotisk alternativ: Ta på våtdrakt, redningsvest, dykkermaske og snorkel og gli nedover stille elver. Seterliv På Inner Gammelsetra i Grøvudalen kan barna få se på dyra og delta i seterlivet. Håvardsrud Seterliv i Telemark tilbyr seterferie med overnatting, seterkost, mange dyr og mulighet til å se hvordan melk blir til ost, rømme og smør. Flere setertilbud finner du på Hanen.no. Ta skiheisen Mange skianlegg satser på sommerturistene, og gir familien mulighet til å ta heisen til topps slik at de slipper å sykle eller gå opp de verste motbakkene. La heisen være tur nok i seg selv, eller gå videre innover i fjellet. Mange skianlegg tilbyr også sykkelutleie. Rideturer Mange steder tilbyr ridning i flotte fjellområder, både korte turer og ukeleire. Sjekk for eksempel Rendalen Fjellridning, Dalseterstallen i Espedalen, Sulseter Rideleir, Hallingdal Fjellridning eller Hjerkinn Fjellstue & Fjellridning. Familieleirer og festivaler Flere steder tilbyr helge- eller ukesopphold der man kan delta i en rekke aktiviteter. Langedrag Naturpark tilbyr for eksempel fire dagers familieleirer der man får stelle de ulike dyra og dra på ridetur. Den Norske Fjellskolen på Rondeheim har familieferie med fotturer, sykling, rappellering, kanopadling og mye mer. Barnas Turlag arrangerer også familiecamper mange steder i landet. Norsk Fjellfestival i Romsdalen 8.7.–16.7 har et stort tilbud av aktiviteter for barn og ungdom. Klatring Mange selskap tilbyr familieklatring for voksne med barn fra rundt fire år og oppover. Prøv for eksempel Hemsedal Fjellsport eller Preikestolen Fjellstue. For klatring med enda lavere terskel finnes såkalte klatreparker mange steder, både i lavlandet og på fjellet. Brevandring Mange firmaer tilbyr brevandringsturer tilpasset barn. Nigardsbreen, Bødalsbreen og Brenndalsbreen er blant breene hvor det arrangeres familieturer. (Kilder: visitnorway.no, ut.no, aktivioslo.no, hanen.no) Å gå fra hytte til hytte er en klassiker, men hvorfor ikke prøve noe nytt? Norske sommerfjell byr på alt fra moskussafari og seterferie til zipline og klatreturer for hele familien. 19.07.2017 kl 10:08

Kjersti Busterud (NTB)

– Jeg har spurt ekspertpanelet hjemme, døtrene mine, og de var overhodet ikke opptatt av steder. For dem handlet det mest om tid: Tid til å bade, til å spille kort i teltet, fiske, den slags. Så det er kanskje mitt beste tips: Kom dere opp på fjellet, gjerne i telt, senk tempoet og ta en overnatting ute, anbefaler Mikkel Soya Bølstad. Han har skrevet bøkene «Vill glede» og «Mikroeventyr».

Familien er mer turvant enn de fleste, blant annet har de tilbakelagt Norge på tvers fire ganger: På sykkel, i kano, på ski og til fots. Selv om Bølstad mener telttur er aktivitet god nok i seg selv, har han likevel flere tips til fjellaktiviteter for barnefamilier.

– Moskussafari på Dovre er fint for barn. Ta toget til Kongsvold og gå inn i Stroplsjødalen for å oppleve de raggete innflytterne fra Grønland, foreslår han.

Fiske og fjellsykling

Fjellfiske i bekker og elver er et annet av Bølstads tips, inatur.no har informasjon om fiskesteder og fiskekort.

– Vil du prøve deg på fjellsykling, kan du ta Krossobanen ved Rjukan opp på Hardangervidda og sykle grusveien til Kalhovd Turisthytte. For kanoturer vil jeg anbefale nedre del av Atna, det er en perle av en kanoelv med myke svinger og gyllen sandbunn, reklamerer han.

Bølstad er ikke alene om å trekke mot norsk natur om sommeren. I Turistundersøkelsen 2015 oppga 55 prosent av de norske turistene at de skulle oppleve naturen i ferien, 27 prosent at de skulle oppleve fjellene. 32 prosent av de norske turistene på norgesferie reiser med barn, så mange fjelldestinasjoner vet å satse på barnefamiliene.

– 60–70 prosent av våre besøkende er nordmenn, og mange av dem reiser med barn, så det er helt klart en viktig målgruppe for oss, sier daglig leder i Visit Jotunheimen, Martine Hårstad.

Allsidig tilbud

Hårstad ramser opp mange av Jotunheimens familievennlige tilbud: Zipline over Prestfossen, fjellriding, gårder med dyr og overnattingsmuligheter, blåisturer, sommerskisenter, klatrepark og grottevandring i Dumdalen.

– I tillegg er Jotunheimen selvfølgelig et eldorado for dem som liker å gå tur, med muligheter for alt fra korte turer til toppturer som litt større barn kan klare. Galdhøpiggen er en klassiker, det er riktignok sju års aldersgrense for å gå i taulag over breen, men turen er ikke tyngre enn at de fleste sjuåringer når toppen, sier hun.

Jotunheimen har også en egen festival rettet mot familier, Camp Jotunheimen, hvor man kan spise god lokal mat og delta på ulike turer og aktiviteter.

For å oppleve friluftsliv i trygge omgivelser og med tak over hodet, velger mange å oppsøke Turistforeningens hytter og aktiviteter.

– Vi merker at mange familier ønsker å holde på med friluftsliv – barn og unge er den medlemsgruppen i Turistforeningen som prosentvis øker mest. Vi har nå over 25.000 medlemmer under 12 år, sier fagsjef for Barnas Turlag, Kristin Oftedal.

Hyggelige fellesturer

Barnas Turlag har hele 210 lokallag, og i feriene arrangerer de fellesturer og familieleirer som både medlemmer og ikke-medlemmer kan melde seg på.

– På familieleirene står en eller flere turledere for et program som kan inneholde alt fra fotturer til spikking og matlaging på bål, sier Oftedal. Både barn og foreldre er med, dette er ikke et tilbud om barnepass. HESTEDILLA: Mange aktører tilbyr korte eller lange rideturer i fjellet, for ryttere på ulikt nivå. Foto: Øystein Søbye / Samfoto

– Poenget er at barn og voksne skal få fine opplevelser sammen, sier hun. Hun har selv hatt med barna på slike turer.

– Det er ikke bare hyggelig for barna, men for de voksne også – man blir gjerne godt kjent når man er sammen over flere dager, sier hun.

På Turistforeningens sider finner du tips til barnevennlige betjente hytter.

– Disse hyttene har, med unntak av Glitterheim, bilvei helt fram, fine turmuligheter rett utenfor døra og aktivitetstilbud som naturstier og klatrejungler, forteller hun.

Blir høyfjellsferie for ambisiøst, understreker Mikkel Soya Bølstad at man ikke nødvendigvis må dra til de klassiske, kjente fjellområdene for å få fine opplevelser.

– Det kan være vel så fint å finne eventyret i nærområdene, påpeker han.