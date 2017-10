Agderposten beklager script-feil

Få full digital tilgang til alt innhold i 1 måned for kun 59,- Klikk her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

Scriptet «Coinhive», som nylig ble lansert som en ny inntektsmulighet på internett, ble ved en feil lagt ut på agderposten.no natt til mandag. Feilen kan ha ført til at brukere som besøkte nettstedet i natt har opplevd unormalt høy bruk av prosessorkraft på sine maskiner. Dette er noe Agderposten ikke har planer om å lansere. «Dette er en feil som er gjort en sen nattestime av en innleid IT-konsulent. Scriptet ble lagt på som en test og var ment å bli lagt ut på testmiljøet vårt. Ved en feiltakelse ble scriptet lagt ut på live-miljøet vårt, noe vi beklager. Scriptet ble tatt av tidlig i tirsdag morges da dette ble oppdaget», sier sjefredaktør og administrerende direktør Øyvind Klausen i en orientering.

