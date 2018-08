– Virker som landslagstreneren har glemt oss Invitasjon: Marinko Kurtovic ønsker landslagstrener Christian Berge hjertelig velkommen på besøk til Sørlandet og ØIF Arendal. (Foto: Jan Espen Thorvildsen) Marinko Kurtovic inviterer landslagstrener Christian Berge til Sørlandet etter nok et titteltips uten ØIF Arendal. 06.08.2018 kl 20:58 (Oppdatert 21:06)

Øystein Bjerkestrand

Ifølge ØIFs nettside har Berge for andre år på rad latt være å nevne ØIF Arendal som en av tittelkandidatene i Grundigligaen. Landslagstreneren mener det nok en gang er Drammen og Elverum som vil kjempe om trofeene.

I et intervju med avisen Østlendingen sier han blant annet at han ikke tror noen kan utfordre de to lagene gjennom en hel sesong. Det faller ikke i helt god jord hos Kurtovic.

– Jeg synes selvsagt det er trist at landslagstreneren ikke har tro på ØIF Arendal. Det virker litt som han har «glemt» oss på Sørlandet, forteller Marinko Kutovic til klubbens nettside.

Nettsiden påpeker også at ØIF vant fire og tapte fem kamper mot de to lagene til sammen forrige sesong.

– Vi får bruke det som drivstoff både i sesongoppkjøringen og når sesongen starter. Vi har ikke tenkt å be håndballforbundet om å sende medaljene til Drammen og Elverum på forhånd. Og jeg tror det kan være flere klubber som melder seg på, sier Kurtovic.

– Og så vil jeg jo gjerne få invitere Christian Berge til Arendal en tur. Vi har ikke hatt landslagstreneren på besøk siden han tok jobben, så det kunne vært hyggelig å få anledning til å gi ham litt mer innsideinformasjon om det som skjer på Sørlandet. Det tror jeg han kunne ha god nytt av, avslutter treneren.

Christian Berge har ikke svart på Agderpostens henvendelser mandag.