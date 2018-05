Vil vise seg frem på «hjemmebane» PÅ «HJEMMEBANE»: Edvald Boasson Hagen skal to ganger sykle innom kona Marlene Kristiansens hjemby Grimstad i årets Tour des Fjords, og er ifølge arrangørene ivrig på å vise seg frem der. (Foto: NTB scanpix/Privat) PÅ HJEMMEBANE: Edvald Boasson Hagen og Grimstad-jenta Marlen Kristiansen, som giftet seg i vinter. (Foto: Privat) VANT: Edvald Boasson Hagen (t.v.) vant 5. og siste etappe av Tour des Fjords i Stavanger sentrum i 2015. I år satser han på å gjenta bedriften når rittet går på Sørlandet. (Foto: NTB scanpix) annonse Edvald Boasson Hagen vil vise seg frem i konas hjemby når Tour de Fjords kommer til Sørlandet. 07.05.2018 kl 13:33 (Oppdatert 14:09)



Fjorårsvinneren er klar til å forsvare sin sammenlagtseier, og får med seg opptrekkeren Reinardt Janse van Rensburg til årets ritt. Sørafrikaneren var en nøkkel for den norske stjernen under fjorårets Tour de France.

– Konkurransen har aldri vært tøffere, men Edvald er en klasserytter, og han er på hjemmebane. Kona er fra Grimstad, og det er vel naturlig å tro at han har lyst å vise seg godt frem foran hjemmepublikumet, sier rittsjef for Tour des Fjords, Roy Hegreberg, i en pressemelding.

Tour des Fjords Starter 22. mai i Lindesnes. Etter målganger i Grimstad og i Kristiansand, avsluttes rittet i Egersund 24. mai.

Dette er etappene:

Etappe 1 - Lindesnes - Grimstad:

Etappe 2 - Risør - Kristiansand:

Etappe 3 - Farsund - Egersund:

Ni World Tour-lag

Totalt er det ni World Tour-lag som stiller til start i Lindesnes, åtte prokontinentallag og fire kontinentallag, deriblant de tre nevnte norske lagene.

I fjor var det først på den siste etappen at Boasson Hagen knep sammenlagtledelsen. I år kan konkurransen bli tøffere. Flere klassikerstjerner kommer til Tour des Fjords, deriblant Niki Terpstra fra Quick-Step Floors, som vant Flandern rundt i vår, og også har vunnet Paris-Roubaix.

Også en annen klassikerstjerne. Sep Vanmarcke på laget Team EF Education deltar.

– Niki Terpstra er nok den mest meritterte rytteren på start, og med den kjørestyrken Quick-Step Floors har vist i år, er det naturlig at de må ta på seg litt av favorittstempelet. Team Sunweb stiller med et sterkt lag, og ikke minst Team EF Education First Drapac p/b Cannondale med Sep Vanmarcke og Matti Breschel. Sky har Kristoffer Halvorsen, og en skal nok regne med at de også har lyst å kjempe om seieren, sier Hegreberg om noen av World Tour-lagene som inntar startstreken 22. mai.

FORLOVET: Edvald Boasson Hagen (29) og Marlen Kristiansen (27) forlovet seg forrige fredag etter å ha vært samboere i to år. Foto: Privat

Sterkeste felt

Ifølge Hegreberg er det ingen tvil om at årets startfelt er det sterkeste i Tour des Fjords’ historie.

– Dette er uten tvil tidenes startfelt. Vi har ni World Tour-lag på starten, åtte prokontinentallag og fire veldig sterke kontinentallag. Det kommer til å bli en hard kamp om hvem som vinner både etapper, trøyer og sammenlagt, sier Hegreberg.

Nordmann i spiss for Team Sky

Sky-rytter Kristoffer Halvorsen har uttalt til Fædrelandsvennen at han går for en etappeseier i årets Tour des Fjords, og U23-verdensmesteren fra 2016 får rikelig med kjørestyrke i ryggen fra det britiske stjernelaget. Blant andre norske trekkplaster er Amund Grøndahl Jansen, som er proff i Team LottoNL-Jumbo.

Israel Cycling Academy kommer med både Sondre Holst Enger og August Jensen. Begge kan blande seg inn i toppen på de ulike etappene i årets ritt, i kamp mot World Tour-ryttere, slik de har vist gjentatte ganger tidligere i Tour des Fjords.

Norske utfordrere

Tre norske kontinentallag stiller også til start. Joker Icopal har med sin kjøresterke spurter Herman Dahl, mens Team Coop kommer med kristiansanderen Krister Hagen. Rogalandslaget planlegger også å gi svært talentfulle Erlend Blikra sjansen på Sørlandet. 21-åringen besitter en spurt som kan vise seg giftig også i Tour des Fjords.

– Nivået har aldri vært bedre, og de norske lagene har kjørt sterkt så langt i år. Jeg er helt sikker på at de vil benytte muligheten til å vise seg frem. August Jensen gjorde jo nettopp dette som Team Coop-rytter i alle de norske løpene i fjor, forklarer Hegreberg.

Uno-X Development Team stiller med feltets yngste lag. På den foreløpige startlisten virker Anders Skaarseth å være mannen de vil ha størst forhåpninger til.