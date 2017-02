Få full digital tilgang på Agderposten i 1 måned for 99 kroner. Få umiddelbar tilgang Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

annonse annonse annonse Vidunderlig Hazard-mål senket Arsenal Imponerte: Chelseas Eden Hazard var mye involvert i lørdagens kamp. Her i duell med Arsenal-stopper Shkodran Mustafi. (Foto: NTB scanpix) JUBLET: Chelsea-spillerne jublet for Hazard etter 2-0-målet. (Foto: NTB scanpix) annonse Chelsea har koblet et jerngrep om Premier League-tittelen etter 3-1 mot Arsenal. Eden Hazard vartet opp med et flott solomål i London-derbyet. 04.02.2017 kl 16:57

– Det kjennes alltid godt å score vakre mål, spesielt mot et storlag. Jeg likte både kampen og scoringene. Vi scoret tre flotte mål, og vi fortjente å vinne i dag. Nå leder vi serien, og vi har god selvtillit. Målet er å bli på toppen sesongen ut, sa formspiller Hazard etter oppgjøret, ifølge BBC. Startet bra - Vi startet kampen bra, men vi tok ikke vare på mulighetene. Chelseas 2-0-mål drepte kampen, sa Arsenal-manager Arsène Wenger. Marcos Alonso, belgiske Hazard og Cesc Fàbregas scoret målene for Chelsea, mens Olivier Giroud reduserte på overtid. Antonio Contes mannskap topper serien med tolv poeng før resten av helgens kamper. Tabelltreer Arsenal, én av Chelseas hovedutfordrere, maktet ikke å gi Conte og co. skikkelig kamp på Stamford Bridge. Wenger og co. er tolv poeng bak. Chelsea tok føringen etter bare 13 minutters spill i London. Et innlegg fra Pedro Rodríguez ble nikket i tverrliggeren av kraftspissen Diego Costa, men lagkamerat Alonso stanget inn 1-0 på returen. Arsenal ville ha frispark fordi Alonso brukte armen mot Héctor Bellerín i duellen, men gjestene fikk ikke gehør av dommer Martin Atkinson. Bellerin måtte for øvrig forlate banen etter smellen han fikk i hodet. Soloprestasjon Hazard økte til 2-0 åtte minutter etter hvilen. Belgieren gjorde alt selv. Han fikk ballen på midten, førte den forbi et knippe Arsenal-spillere, før han så fikk lurt den inn i nettmaskene bak tidligere Chelsea-keeper Petr Cech. Både hjemmefansen, Conte og Chelsea-eier Roman Abramovich feiret stort på tribunen. Arsenal kastet innpå Danny Welbeck og Olivier Giroud i håp om scoring, men «The Gunners» maktet ikke å skape spenning i kampen. Likevel hadde laget flere sjanser til å score både før og etter pause. Mesut Özil var nær på overtid i første omgang. Tyskeren fikk ballen til høyre inne i Chelsea-boksen, dro seg innover i midten, men avslutningen fra god posisjon gikk rett på Chelsea-keeper Thibaut Courtois. Et knapt kvarter før kampslutt fikk innbytter Welbeck og midtstopper Shkodran Mustafi hver sin store mulighet inne i boksen, men avslutningene overlistet ikke burvokteren. Tidligere Arsenal-spiller Fàbregas satte inn 3-0 få minutter før full tid. Han utnyttet et svakt utspill av keeper Cech og plasserte ballen i nettet fra distanse. Da hjalp det lite at Giroud nikket inn 1-3 på overtid. Labert I en periode i 1. omgang hang ikke bortelaget med i det hele tatt. Dét understreket også TV 2-kommentator Øyvind Alsaker. - Det er på grensen til rystende å se det Arsenal varter opp med her, utbrøt Alsaker etter cirka en halvtimes spill. Før det hadde Victor Moses og Pedro Rodríguez hatt gode muligheter til å doble Chelseas ledelse, men gjestene slapp med skrekken. Det gjorde de altså ikke etter pausen. Nå kan Chelsea vente og se om resten av rivalene avgir poeng. Liverpool gjester Hull senere lørdag, mens Tottenham skal spille hjemme på White Hart Lane. Manchester United og byrival City spiller søndag. (©NTB) annonse