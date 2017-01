Vant dramatisk toppkamp tross måltørke TRIO JAKTER OPPRYKK: Siri Aaseruds Grane (t.h.), Våg og Hinna kjemper om opprykkskvalifisering i 2. divisjon avdeling 3. annonse Granes håndballkvinner spilte nesten 16 minutter av 2. omgang uten å score mål, men berget likevel seieren mot serieleder Hinna. Dermed holder arendalittene liv i håpet om opprykk til 1. divisjon. 07.01.2017 kl 16:40

Grane vant 17-16 mot Hinna i Hetlandshallen i Stavanger. Dermed har både Grane og Hinna 18 poeng etter elleve serierunder i 2. divisjon avdeling3, men Hinna er foran arendalittene på innbyrdes oppgjør.



Grane ledet 12-8 til pause, men i andreomgangen gikk angrepsspillet helt i svart for bortelaget.



Arendalittene scoret ikke et eneste mål før nesten 16 minutter var spilt av 2. omgang.



Hinna overtok føringen, men arendalittene kjempet seg tilbake i de nervepirrende sluttminuttene.

Kari Anne Hansen sendte Grane i ledelsen 17-16 da to og et halvt minutt gjenstod av matchen.



Ledet med fire mål

​Slik var kamputviklingen i 2. omgang, ifølge handball.no:



5 min: Grane ledet nå 12-10 etter to Hinna-reduseringer.



10 min: Stillingen var 12-12.



15 min: Hinna i føringen 13-12 etter et kvarters måltørke for Grane. Først etter 15.52 minutter kom det første bortemålet i omgangen, signert Cecilie Løvdal.



20 min: 15-14 til Hinna.



25 min: 16-15 til Hinna.



Slutt: Grane vant 17-16, selv med kun fem mål i 2. omgang.



Slik var kamputviklingen i 1. omgang:

5 min: 1-0 til Hinna, forøvrig eneste gang at vertene var i føringen før pause.

10 min: 4-3 til Grane etter en jevn åpning på matchen.

15 min: 7-3 til Grane som var i ferd med å feste grepet på hjemmelaget.

20 min: Arendalittene holdt samme avstand til Hinna og ledet 8-4 på dette tidspunktet.

25 min: 9-5 til Grane.

Pause: Hinna reduserte til 8-10, før to kjappe mål av Ingrid Vehusheia sørget for at Grane gikk i garderoben med 12-8-ledelse.



Grane spiller mot Stavanger søndag.



De fire avdelingsvinnerne i 2. divisjon skal spille kvalifisering om tre plasser i neste sesongs 1. divisjon.

**Saken oppdateres