Vant dramatisk toppkamp: - Fikk brukt hele spekteret av følelser SLO SERIELEDEREN: Ingunn Håkedal og de andre Grane-jentene jublet hemningsløst etter seieren mot Hinna. (Foto: GRANE ARENDAL) Kampfakta Håndball:

2. divisjon kvinner avdeling 3

Hinna - Grane Arendal 16-17 (8-12)

Hetlandshallen, 200 tilskuere

Toppscorer Hinna: Anne Christine Lode, 7 mål.

Dommere: Terje Bårdsen og Terje Stikholmen.

Granes lag og målscorere:

Inga Presker, Susanne Andersson - Ingrid Vehusheia 2, Cecilie Løvdal 3, Anne Lin Solvang 1, Kaia Bilstad, Hedda Grude, May-Linn Mortensen, Kari Anne Hansen 4, Cecilie Guttormsen, Marie Aas, Siri Aaserud 3, Ingunn Håkedal 4. annonse Granes håndballkvinner scoret bare ett mål på de første 15 minuttene av 2. omgang, men berget likevel seieren og tok over tabelltoppen i 2. divisjon. Dermed holder arendalittene liv i håpet om opprykk til 1. divisjon. 07.01.2017 kl 17:32

Alexander Nupen

Tlf: 37 00 37 66

Grane vant 17-16 mot Hinna i Hetlandshallen i Stavanger. Dermed har både Grane, Hinna og Våg 18 poeng i 2. divisjon avdeling 3, men arendalittene topper på grunn av innbyrdes oppgjør mellom de tre lagene.



- En kjempespennende kamp som svingte frem og tilbake. Jeg fikk brukt hele spekteret av følelser. Jeg har aldri tidligere sett jentene kjempe så hardt. Dette var den tøffeste kampene vi har spilt i 2. divisjon noensinne. Det var viktig for spenningen at vi vant, sier Grane-trener Kjetil Øygarden til Agderposten.

Grane ledet 11-8 til pause, men i andreomgangen gikk angrepsspillet helt i svart for bortelaget.



Arendalittene scoret bare ett mål før nesten 16 minutter var spilt av 2. omgang.



Hinna overtok føringen, men arendalittene kjempet seg tilbake i de nervepirrende sluttminuttene.

Kari Anne Hansen sendte Grane i ledelsen 17-16 da to og et halvt minutt gjenstod av kampen. Omlag minuttet før slutt vartet målvakt Inga Presker opp med en matchavgjørende redning.



- Vi vinner kampen takket være forsvars- og keeperspillet. Klart årsbeste fra vår side. Vi leverte en kjempegod 1. omgang. Etter pause slet vi i det etablerte angrepsspillet som gjorde at Hinna går forbi oss. Men jentene kjempet som løver og ga seg aldri. De brukte så mye krefter i forsvar at de var slitne da de kom opp i angrep. Jeg er utrolig stolt over jentene, påpeker Øygarden.



Dersom kun Grane og Hinna ender på samme poengsum ved sesongslutt, så vil Grane rangeres bak Hinna på innbyrdes oppgjør. Hinna vant 29-26 i seriepremieren i Arendal.



- Det er lenge igjen av sesongen. Vi får konsentrere oss om oss selv. Denne seieren betyr lite om vi taper mot Stavanger søndag, advarer Øygarden.

LES OGSÅ: "Seriefinale" for Grane-damene

Ledet med tre mål

​Slik var kamputviklingen i 2. omgang, ifølge handball.no:



5 min: Grane ledet nå 12-10 etter to Hinna-reduseringer.



10 min: Stillingen var 12-12.



15 min: Hinna i føringen 13-12 etter et kvarters måltørke for Grane. Etter 15.52 minutter kom det andre bortemålet i omgangen, signert Cecilie Løvdal.



20 min: 15-14 til Hinna.



25 min: 16-15 til Hinna.



Slutt: Grane vant 17-16, selv med kun seks scorede mål i 2. omgang.



Slik var kamputviklingen i 1. omgang:

5 min: 1-0 til Hinna, forøvrig eneste gang at vertene var i føringen før pause.

10 min: 4-3 til Grane etter en jevn åpning på matchen.

15 min: 7-3 til Grane som var i ferd med å feste grepet på hjemmelaget.

20 min: Arendalittene holdt samme avstand til Hinna og ledet 8-4 på dette tidspunktet.

25 min: 9-5 til Grane.

Pause: Hinna reduserte til 8-10, før ett Grane-mål i sluttminuttet sørget for at gjestene gikk i garderoben med 11-8-ledelse.



Elleve av 20 kamper er nå unnagjort.



De fire avdelingsvinnerne i 2. divisjon skal spille kvalifisering om tre plasser i neste sesongs 1. divisjon.



PS: Veteranen Eirin Sprenglewski var på vei tilbake etter skade, men ble stoppet av sykdom før Grane-reisen vestover denne helgen.