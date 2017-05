Vant 12-målsthriller IMPONERTE: Unge Even Larsen etter kampen mellom Arendal Fotball 2 og Randesund, som arendalittene vant 8-4. Even scoret ett mål. (Foto: Arendal Fotball) annonse De scoret til sammen 12 mål i seriekampen i Arendal Idrettspark. 29.05.2017 kl 23:51

4. divisjonslagene til Arendal Fotball 2 og Randesund sørget mandag kveld for en av de største målfestene i idrettsparken noensinne. Hele 12 mål scoret de to lagene – 8 til Arendal, 4 til Randesund.

Moderat

Etter en moderat 1. omgang, der vertene i hvitt fra Arendal «bare» ledet 3-1, tok det helt av etter sidebytte.

Da rant bokstavelig talt målene inn bak Randesund-keeper Peder Kjellevold Tveter, og det stoppet ikke før han hadde plukket ut hele åtte baller ut av buret.

For Arendal Fotball 2 scoret Lars O. Kilen (2), Julio Espinoza (2), Even Larsen, Tasso Dwe, Adi Markovic og Aleksandar Corovic (straffe).

Kommende stjerne

Det var Arendal Fotball som på sin hjemmeside meldte om målkalaset først. Der roser de også unggutten og juniorspilleren Even Larsen (16), som vartet opp med tekniske detaljer og fotballfinter av sjelden klasse.

– Dersom han fortsetter utviklingen de kommende sesongene, kan han forhåpentlig bli en ny profil også på A-lagsnivå i Arendal, skriver klubben.

Selv tar 16-åringen rosen med knusende ro og fatning.

– Jeg spiller mest på juniorlaget, men det er moro å få testet seg også på seniornivå med Arendal 2, sier han.

Viktig seier

For Arendal Fotball 2 var dette en viktig seier ettersom laget lå nest sist på tabellen. Seieren betydde at laget avanserte til 10. plass på tabellen etter at det før mandagens kamp kun hadde blitt poeng mot Gimletroll (9-3) og Søgne (3-1).

Også Jerv 2 var i aksjon mandag kveld. Ikke like underholdende det, da Våg og Jerv 2 spilte 0-0. Jerv 2 ligger på femteplass på tabellen etter blant annet å ha slått arendalittene 3-1 18. mai.

Ps: Søndag ettermiddag røk for øvrig Jervs G19-juniorlag ut av NM etter å ha tapt 0-1 mot Viking på Levermyr stadion.