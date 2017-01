Uavgjort for Grane i toppkampen

Få full digital tilgang på Agderposten i 1 uke for kun 1,-. Få umiddelbar tilgang Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

HARDE TAK: Siri Aaserud og Grane fikk ingenting gratis mot Våg. Her er Aaserud i ferd med å bli nesten "avkledd" i forbindelse med et skudd. Selv om Våg utlignet i siste sekund, er Grane fortsatt i førersetet i 2. divisjon. 28.01.2017 kl 20:35 (Oppdatert 20:43)

Vidar Lorentsen

Vidar Lorentsen

Tlf: 976 69 552

Kampen i Sør Amfi endte 18-18 til slutt, etter at Grane hadde mistet ballen i angrep med bare sekunder igjen. Våg utnyttet sjansen og utlignet da klokken i Sør Amfi viste 59,59. Det var Grane som startet kampen klart best. Etter ti minutter hadde hjemmelaget en 4-2-ledelse, mens det fem minutter senere var 7-2. Da byttet gjestene målvakt. Annick Lippman kom inn mellom stengene. Resten av oppgjøret dreide det seg mye om målvaktene, for også Inga Presker mellom stengene for Grane sto en solid kamp. Til pause ledet Grane 10-6, men bare fem minutter ut i andre omgang hadde gjestene kontakt. lagene fulgte hverandre, byttet på å lede. Grane hadde ledelsen 18-17 og tok timeout med 20 sekunder igjen. Men med litt stress, kom en litt for tidlig avslutning. Våg fikk sjansen til å kontre, en sjanse de tok vare på. Ballen havnet bak en fortvilet Inga Presker med sekundet bare igjen. Skuffede Grane-jenter måtte se at seieren glapp, i en kamp der målvaktene og forsvarsspillet var det som sto igjen som høydepunktene. Saken oppdateres