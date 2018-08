TV-giganten ESPN laget dokumentar om Søfteland Søfteland: ESPN har fulgt Madelen Søfteland gjennom en vanlig dag i Trieste. (Foto: Skjermdump / ESPN) Madelen Søfteland (29) er et hett navn i kampsportmiljøet. Før sommeren laget selveste ESPN en minidokumentar om kickbokseren fra Grimstad. 02.08.2018 kl 12:03 (Oppdatert 12:09)

Øystein Bjerkestrand

I dokumentaren som varer i drøyt 13 minutter, møter vi Søfteland i Trieste hvor hun bor og trener. Filmen er en del av satsingen ESPN Woman hvor man møter kvinnelige profiler fra flere forskjellige idretter.

– Hei, jeg heter Madelen Søfteland, er fra Norge og er en profesjonell K1-utøver, innleder hun i dokumentaren.

Videre følger et godt innblikk i 29-åringens treningshverdag, samt en del om hennes bakgrunn og hvorfor hun valgte å satse på idretten.

– Jeg startet med kickboksing for å bli en bedre håndballspiller. Jeg visste det var god trening og begynte bare for gøy, forteller hun blant annet.

Søfteland har tidligere fortalt til Agderposten at hun først trodde det var en spøk da ESPN tok kontakt.

– Først så gadd jeg ikke å svare, for jeg trodde det var tull. Men så sendte de meg mer om prosjektet, så da måtte jeg bare beklage. Det passet meg egentlig bra siden det ble vist i Sør-Amerika, for der kjenner jeg ikke så mange, sa Søfteland.

Resultatet ble en flott dokumentar med blant annet vakre treningsbilder fra byen Trieste.

PS! Søfteland startet med et smell etter sommerferien og vant mot italienske Sara Girardi under et kampsportstevne i Trieste.