Tror Pepa kan bli toppscorer

MÅLSNIK: Fotballbloggeren Ben Wells regner Wilhem Pepa, som her jubler for scoring mot Kvik Halden i fjor, som en toppscorerkandidat i 1. divisjon. (Foto: )

Arendal-spissen Wilhem Pepa er blant spillerne som i en blogg lanseres som toppscorer i 1. divisjon. 31.01.2017 kl 07:29

Vidar Lorentsen

Tlf: 976 69 552 Det er den britiske bloggeren Ben Wells som trekker frem Arendal-spissen som en av de heteste kandidatene til å ta toppscorertittelen. 30-åringen Pepa har spilt to sesonger i Arendal Fotball, etter at han var med på å skyte Jerv opp til 1. divisjon. Pepa ble ikke med Grimstad-laget opp, men han blir med Arendal. Han er en av spillerne det knytter seg stor forventning til foran den kommende sesongen, der Arendal debuterer på nivå 2 i norsk toppfotball. – Jokeren! Pepa har scoret mange mål uansett hvor han har spilt, men hvorfor ble han ikke med Jerv opp i 2015? Det er spørsmålet bloggeren Ben Wells stiller seg når han summerer opp sine kandidater. – Det gjenstår å se om Pepa kan fortsette der han slapp på lavere nivå og ta det med seg til 1. divisjon, men en spiller som har scorer 122 mål på fem sesonger er mer enn klar for å ta et nytt steg, skriver Wells. Som sammenligner Pepa med Rocky Lekaj. Lekaj fikk det ikke helt til da han prøvde seg i 1. divisjon etter å ha herjet på nivået under. – Det er dumt å avskrive Pepa fordi han spiller for et nyopprykket lag. Hvis han finner samme form som før, er han en kandidat til å bli toppscorer, mener Wells. De øvrige på bloggerens liste er Kjell Rune Sellin (Sandnes Ulf); Adem Güven (Kongsvinger), Kristian Fardal Opseth (Bodø/Glimt) og Lars Jørgen Salvesen fra Start. annonse