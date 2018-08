Tre spillere ferdige i Jerv FERDIGE I JERV: Anthony Izuchuckwu, Isac Lidberg og Sander Haugen. (Foto: FK Jerv) #boardAd( ) Anthony Izuchuckwu, Isac Lidberg og Sander Haugen er alle ferdige i Jerv. 01.08.2018 kl 12:21 (Oppdatert 12:27)

Samtidig som det ble kjent at den finske U21-landslagskeeperen Marc Nordqvist er klar for Jerv, sendte klubben ut en prssemelding om at flere spillere takker for seg i Grimstad-klubben:

Anthony Izuchuckwu, som har vært på lån fra Haugesund, er på jakt etter mer spilletid, og låneoppholdet med Jerv avsluttes på grunn av dette.

Lidbergs lån fra IK Start utgikk nå, og han vender dermed tilbake til de gule og svarte i Kristiansand. Sander Haugen reiser til Trondheim for å studere.