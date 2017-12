Toppscoreren fra Manchester blir med videre FORLENGER KONTRAKTEN: Isabelle Hayes (24) skal spille for Amazon Grimstad FK også i 2018. (Foto: Amazon Grimstad FK ) annonse Isabella Hayes (24) forlenger kontrakten med Amazon Grimstad FK. 12.12.2017 kl 10:40 (Oppdatert 10:50)

24-åringen fortsetter ut sesongen 2018, melder klubben en pressemelding.

– Vår dyktige spiller fra Manchester går dermed inn i sin tredje strake sesong.

Hayes ble årets toppscorer i Amazon Grimstad – trenerapparatet trekker i pressemeldingen spesielt frem hennes evner til å gjøre de rundt seg gode.

– Vi er veldig glade og stolte over å ha sikret oss en av bærebjelkene i laget med videre.

Signeringen innebærer også at den 24-årige briten skal få et større ansvar for rekruttering og utvikling av yngre spillere.

Ukentlig skal Hayes ta del i sonetreningene for NFF Agder med jenter født i 2003/2004. Likeledes vil hun få en gjestetrener- og motivatorrolle for aldersbestemte lag i Amazon og Imås.

«I høstferien 2018 arrangerer Amazon for tredje året på rad fotballskole for jenter i alderen 6–12 år, og her tar Hayes et utvidet ansvar for organiseringen og det sportslige innholdet», opplyses det i pressemeldingen.

