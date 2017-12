Tøff OL-kamp for Birkeland: – Må klemme til for et toppresultat AVANSERTE: Lars Helge Birkeland gikk ut som nummer 13 på jaktstarten der han endte på 10. plass. (Foto: NTB Scanpix) BØ-DOBBEL: Johannes Thingnes Bø forsvarte ledelsen fra sprinten fredag og vant lørdagens jaktstart i Hochfilzen. Bildet er fra verdenscupåpningen i Östersund. (Foto: NTB Scanpix) Resultater Verdenscup skiskyting lørdag, jaktstart (strafferunder i parentes): Menn, 12, 5 km: 1) Johannes Thingnes Bø. Norge 26.41,1 (3), 2) Jakov Fak, Slovenia (1) 0.58,8 sekunder bak, 3) Martin Fourcade, Frankrike (5) 1.10,0, 4) Simon Schempp, Tyskland (4) 1.10,5, 5) Tarjei Bø, Norge (2) 1.11,9, 6) Maximn Tsvetkov, Russland (1) 1.12,3, 7) Lukas Hofer, Italia (3) 1.30,2, 8) Henrik L'Abée-Lund, Norge (4) 1.35,1, 9) Anton Sjipulin, Russland (2) 1.38,6, 10) Lars Helge Birkeland, Norge (3) 1.42,2. Øvrige norske: 34) Erlend Bjøntegaard (4) 3.16,4, 46) Ole Einar Bjørndalen (5) 4.22,5. Verdenscupen (5 av 22 renn): 1) Forcade 264, 2) Thingnes Bø 238, 3) Fak 216, 4) Schempp 176, 5) T. Bøe 170, 6) Quintin Fillon Maillet, Frankrike 163. Øvrig norsk (topp 30): 11) Birkeland 136, 14) L'Abée-Lund 122, 17) Emil Hegle Svendsen, 23) Bjørndalen 69. Jaktstartcupen (2 av 7 renn): 1) Fourcade 108, 2) Fak 108, 3) Thingnes Bø 88, 4) Fillon Maillet 77, 5) Birkeland 69, 6) Schempp 68. Øvrig norsk (topp 30): 11) L'Abée-Lund 63, 12) T. Bø 62, 16) Svendsen 43, 29) Bjørndalen 23. annonse Johannes Thingnes Bø tok sin andre strake seier i verdenscupen i skiskyting. Lars Helge Birkeland avanserte fra sprinten, men en av austegdens sterkeste rivaler om OL-plass snek seg foran ham i mål. 09.12.2017 kl 13:01 (Oppdatert 14:12)

Thingnes Bø utklasset Martin Fourcade side om side på siste skyting på jaktstarten i Hochfilzen. Bø fikk fullt hus, mens franskmannen måtte ut i hele tre strafferunder.

I mål var nordmannen 58,8 sekunder foran Jakov Fak fra Slovenia.



Tarjei Bø kom på 5. plass, Henrik L´Abée-Lund ble nummer 8, mens Lars Helge Birkeland endte som nummer 10.



Fourcade ble nummer tre.



– I dag var han (Johannes) best. Det var godt å se at han fikk ned alle blinkene på siste stående der, sa sportssjef Per Arne Botnan i Norges Skiskytterforbund til NTB.



Lars Helge Birkeland sa dette til NRK etter løpet:



- Jeg er greit fornøyd. Jeg hentet meg bra inn. Langrennsformen er ett hakk bedre enn noen gang, men jeg håper jeg har ett knepp til. Jeg leverer stabilt og bra. Det gir trygghet videre. Nå må jeg bare klemme til for et toppresultat. OL får vi ta det når den tid kommer. Jeg har full fokus på verdencupen frem til jul, så får vi legge en slagplan etter det. Men det er alle idrettsutøveres drøm å delta i OL og gjøre det bra der. Så OL er helt klart et mål.

Fem får reise

L´Abée-Lund og Birkeland gikk ut som henholdsvis nummer fem og 13 etter fredagens sprint.



Birkeland kom på hæla etter to bom på første skyting. Deretter ble det to fulle hus, før én strafferunde på siste skyting. Birkenes-karen var 32 sekunder fra pallen.



Kampen om OL-plass tilspisser seg for austegden. Han kjemper trolig med Henrik L´Abée-Lund og Ole Einar Bjørndalen om to ledige plasser i OL-troppen til Sør-Korea.



Bø-brødrene og Emil Hegle Svendsen bør være bankers i troppen som skal bestå av fem løpere. En sjettemann blir hjemmeværende reserve.



Bjørndalen ble bare nummer 46, mens Erlend Bjøntegaard kom på 34. plass på jaktstarten lørdag.

Innenfor kravene

Olympiatoppens OL-krav før uttak er én topp 6-plassering eller to topp 12-plasseringer i verdenscupen. Det har både Henrik L´Abée-Lund og Lars Helge Birkeland klart denne vinteren.



Birkeland har 6. plass som best i verdenscupen hittil i sesongen.



Bjørndalen, regjerende OL-mester på sprint og mix-stafett, har ikke vært bedre enn nummer 18 i verdenscupen så langt. Men skjønn kan også bli brukt i forbindelse med OL-uttaket.