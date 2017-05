Tøff cuptrekning for Amazon SPILLELISTA ER KLAR: Amazons Martine Mæhle og resten av laget møter Klepp i cupen. Her fra Amazon mot Grei, 1. serierunde i 1. divisjon. (Foto: Alexander Nupen) annonse Mens Amazons kvinner tar i mot toppserielaget Klepp, møter regjerende mester Lillestrøm SK Fortuna Ålesund i 2. runde i fotball-NM for kvinner. 04.05.2017 kl 11:01



Det ble klart da Norges Fotballforbund offentliggjorde oppsettet for cupens 2. runde.

Mens Amazon-jentene har åpnet 1. divisjonssesongen med en seier (1-0 over Grei) og et tap (1-2 mot Bossekop), startet jentene fra Jæren sesongen med å tape 1-6 mot Lillestrøm i serieåpningen. Deretter reiste jentene fra Rogaland kjerringa med 4-2-seier over Grand Bodø i sin neste kamp.

Kampen mot eliteserielaget spilles trolig 31. mai på Levermyr stadion.

Kampene spilles slik:

Amazon – Klepp,

Grei – Urædd,

Stabæk – Fart,

Lier – Kolbotn,

Nanset – Lyn,

Snøgg – Røa,

Arna-Bjørnar – Fyllingsdalen,

Åsane – Avaldsnes,

Kaupanger – Sandviken,

Fortuna Ålesund – LSK Kvinner,

Molde – Trondheims-Ørn,

KIL/Hemne – Byåsen,

Innstrandens – Grand Bodø,

Fløya – Vålerenga,

Tromsdalen – Medkila,

Bossekop – Tromsø.

Kampene spilles 31. mai, men klubbene kan bli enige om å spille tidligere.