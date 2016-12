Tidligere eliteseriekeeper klar for Arendal

Få full digital tilgang på Agderposten i 1 måned for kun 99,- Klikk her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

Tlf: 37 00 37 32 Det er den tidligere Strømsgodset- og Sandefjord-reserven Anders Gundersen som skal ta opp kampen med Jostein Aaland mellom Arendal-stengene den kommende sesongen. Det var Arendal Fotball som først meldte om overgangen på sine nettsider. Gundersen er 22 år gammel og har kamper i Eliteserien for Strømsgodset, i tillegg til kamper på nivå 2 for Sandefjord, der han kom i skyggen av den islandske landslagsspilleren Ingvar Jónsson forrige sesong. Han har kamper for ulike U-landslag. – Jeg har ønsket mer spilletid. Derfor byttet jeg klubb, melder han til arendalfotball.no. Sportslig leder i Arendal Fotball, Geir Fone, opplyser at de har jaktet en ny keeper etter at Anders Hoppestad og Anders Hegaard Larsen forlot klubben etter opprykket. – Vi ønsker konkurranse, også på keeperplass, sier han. vilo@agderposten.no