Tapte veddemål, måtte hylle rivalen foran 250 medstudenter

TAPTE VEDDEMÅLET: UiA-student og Manchester City-fan Tore Birger Lien måtte fremføre erkerival Manchester Uniteds supportersang foran et fullsatt auditorium etter å ha tapt veddemålet mot lærer og Manchester United-fan Svein Olav Nyberg. (Foto: Simen Espeland) Slik var kampen Det tapte veddemålet førte til at UiA-student og Manchester City-fan Tore Birger Lien måtte fremføre erkerival Manchester Uniteds supportersang foran et fullsatt auditorium i Grimstad.

- Jeg har det bra nå, men det var jo selvsagt litt ydmykende da det skjedde, forteller Lien, som studerer fornybar energi ved Universitetet i Agder (UiA). Til alt overmål måtte han gjennomføre opptredenen på sin egen 25 års-dag mandag.

Veddemålet med foreleser og Manchester United-fan Svein Olav Nyberg var ganske enkelt foran byderbyet i Premier League mellom Manchester City og Manchester United lørdag kveld:

Manchester City har stø kurs mot ligatittelen i England i år, og lå før kampen hele 16 poeng foran byrival Manchester United på 2. plass. Lien regnet med at United på hjemmebane skulle være grei skuring for City. Det så også lenge bra ut. Manchester City leder 2-0 til pause, men United snudde kampen i en dramatisk 2. omgang og vant 3-2.

- Måtte stå for avtalen

- Et veddemål er et veddemål, så jeg måtte selvsagt stå for det vi hadde avtalt. Litt humor i hverdagen må vi ha, sier 25-åringen, som ikke la hele sin sjel i fremføringen.

Det var Manchester Uniteds skandinaviske supporterklubb som først omtalte saken.

Medstudent og kompis Simen Espeland fanget Liens opptreden på film.

Mandag ble matematikkforelsningen åpnet med City-supporterens United-hyllest foran 250 medstudenter i auditoriet på campus Grimstad.

...det verste var ikke å stå foran så mange, men å synge den sangen. Det gjorde vondt

- Jeg tror det kom noen ekstra tilhørere også. Men det verste var ikke å stå foran så mange, men å synge den sangen. Det gjorde vondt. Jeg måtte lukke øynene til å begynne med. Det var ikke mitt stolteste øyeblikk, forteller 25-åringen.

- En vennskapskamp

Trøsten er at Manchester City neppe kan unngå å vinne ligatittelen i år.

- Det kan ikke gå galt. Egentlig så jeg på dette bare som en vennskapskamp, sier Lien, som ble snytt for å oppleve førsteamanuensis Nyberg danse foran studentene i City-drakt. Det har han kanskje til gode, for de to har ifølge informerte kilder allerede inngått et nytt veddemål.