Svømme-stunt etter superstevnet DAGEN DERPÅ: Anton Mortensson, Oda Berdal, Malene Sagedal, Mats Andreassen, Victoria Tellefsen, Lise Lothe og Theodor Bernstein. (Foto: Alexandra Raven) : B mer sport side 44 og 48 (Foto: ) AQUARAMA OPEN: Malene Sagedal, Lise Lothe, Ivelin Kirilov, Vilde Krakstad, Victoria Tellefsen, Sander Gabrielsen, Gordon Crowe. Foto Anette Sørensen (Foto: ) INNSENDT: Etter sterke prestasjoner i Norges største innendørsstevne tok Grimstad-utøverne på seg svømmeføttene utendørs. 09.06.2018 kl 13:01 (Oppdatert 13:05)



I strålende solskinn ble ble Aquarama Open arrangert for sjette gang inne i svømmeanlegget på bystranda I Kristiansand. Stevnet har vokst seg til å bli landets største med over 700 svømmere fra hele landet.

Arendal-gutten Theodor Sandvad Bernstein (02) var meget suveren på 50m fri 24.84 og 100m fri 55.02 i klasse 15/16 år. På 50m fri hadde han nest-beste tid uansett klasse 1/10 sek bak vinner av seniorklassen! Med denne tiden avanserte Theo fra nr 7 på 100 fri til sin sjette norges-topprank blant 2002-erne, kvalifiserte seg til NM langbane og satte ny pers med 619 FINA-poeng.

Trener mot NM

Han er rangert som nr 1 i landet på kortbane 50 fri, bryst og butterfly, samt 100 fri. Nr 1 på langbane 50 og 100 fri og nr 2 på 50 fly. FINA-poeng tar utgangspunkt i snittet av de 8 beste tidene i verden og lar det være 1.000 poeng. Det gjør det mulig å sammenligne oppnådde tider på tvers av øvelser og kjønn.

Theo er i god rute før NM og Nordisk ungdomsmesterskap i sommer hvor han debuterer på ungdomslandslaget. Han rekker både 50 bryst, 100 fri og 50 fly i NM før landslaget drar rett fra Tøyenbadet til Nordisk i Latvia. Dette er de siste stevnene hvor han representerer Grimstad svømmeklubb før han flytter til Kristiansand for å satse videre på skole og svømming.

Sterk sesongavslutning

I superfinalen på 100m bryst svømte lovende Juni Helene Refstie (01), Grimstad-jenta som svømmer for Varodd svømmeklubb, på pene 1.17.85 som ga sjetteplass i A-finalen. I forsøket åpnet hun så bra at hun greide NM-kravet på 50 bryst, en tid hun ytterligere forbedret og endte opp med 35.50 (572 FINA-poeng) på 50 bryst. Videre satte hun langbanepers på 200 fri med 2.18.02.

Malene Sagedal (99) er endelig i gang igjen etter et langt sykeavbrekk og imponerte med tiden 29.63 og pers på 50 fri og 513 FINA-poeng. Samme poengsum fikk hun på 100 fri på 1.05.03 også det pers.

Victoria Tellefsen (01) var kjempefornøyd med 50 fly hvor hun gikk fra 32.99 i kortbane til 32.50 i langbane. Også på 50 bryst perset hun med nesten 2 sekunder fra kortbanetiden sin. Beste øvelse hadde hun på 100 fri med pers og 536 FINA-poeng på tiden 1.04.05.

Grimstad-gutten Mats-Andre Andreassen (04) vant klassen sin på 100m butterfly på 1.09.14 og gjorde i tillegg 50m og 200m butterfly på pene 30.92 (394 FINA-poeng) og 2.35.24 som ga bronse og sølvmedalje. På 200 fly er han rangert som nr. 2 i landet i sin årsklasse. Også 400 medley ga sterke 5.53.53 og 398 FINA-poeng. Anton Karl Martensson (05) gjorde flere gode løp og fikk 3tre bestenoteringer på langbane. Mest fornøyd er han med med pers på 100 fri på 1.07.28 og 338 FINA-poeng.

Herman Broen fra Grimstad, som svømmer for Varodd Svømmeklubb, satte pers på 100 og 200 fri med henholdsvis 58.65 og 2.16.19 som ga 511 og 420 FINA-poeng.

De yngste svømmerne satte alle nye bestetider på langbane. For noen var dette det første stevnet i 50-metersbasseng. Det er tøft når man er vant med å trene i 25-metersbasseng. Disse lovende utøverne svømte inn flere gode tider og personlige rekorder.

I rute før Masters-EM

Fine bestenoteringer på Alina Aaberg (07) 193 FINA-poeng på 100 fri, Sara Gabrielsen (06) 148 FINA-poeng på samme distanse og Vilde Krakstad (06) 245 FINA-poeng på 100 bryst. Også de yngre guttene gjorde det bra. Dimitrije Calic (05) fikk 7 bestenoteringer på langbane og 202 FINA-poeng på 100 fri.

Henrik Auestad Broen (03) satte også 7 bestenoteringer hvor 50 fri ga høyeste FINA-poeng med 284 på 50 fri med tiden 31.47. Jonas Emil Andreassen (06) hadde 5 bestenoteringer hvor 100 fri ga 254 FINA-poeng. Markus Halvorsen (05) hadde hele 8 bestenoteringer (05) og 216 FINA-Poeng på 200 rygg. En annen lovende utøver er Sivert Grov Hanssen (05) som hadde 3 bestenoteringer hvor 50 fri ga 296 FIna-poeng.

Svømmende trener for GSK Lise Lothe som ble verdensmester i 50 m rygg for ett år siden i 50-54 årklassen for Master Sørlandet, svømte meget sterkt i Aqurama Open med 1.12.67 på 100 rygg og 33.85 på 50 rygg som ga 510 og 511 FINA-poeng.Hun er dermed i god rute foran det kommende EM for Masters i Slovenia til høsten.

Innsendt av Grimstad Svømmeklubb ved Camilla Aas Halvorsen