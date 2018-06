Sveriges landslagssjef: – Det var så bra. Nå er jeg rørt MÅL-JUBEL: Sverige feirer Andreas Granqvists straffescoring i 3-0-seieren over Sør-Korea som gjorde Sverige til gruppevinner i fotball-VM. (Foto: Efrem Lukatsky, AP / NTB scanpix) Sverige sløste med sjansene før pause, men var supereffektiv i 2. omgang og tok seg til VM-åttedelsfinale som gruppevinner med 3-0 over Mexico. 27.06.2018 kl 18:48 (Oppdatert 19:10)

NTB

Hadde Tyskland greide å slå Sør-Korea, ville Mexico vært ute. Verdensmesterens sjokktap gjorde at også slagne mexicanere kunne juble etter kampen mot Sverige.

I en omgang så det ut til å bli en frustrerende dag for svenskene, som produserte sjanse på sjanse og misbrukte dem alle. Laget ble også snytt for en VAR-straffe, men etter pause rullet ballen bare svenskenes vei. Venstreback Ludwig Augustinssons første landslagsmål ble fulgt av et billig straffespark satt inn av kaptein Andreas Granqvist og et selvmål.

– Vi var langt nede etter tapet mot Tyskland, men vi samlet oss og sa at alt fortsatt var i egne hender. Hvilken prestasjon vi gjorde i dag! Vi kunne slått dem 5-0 eller 6-0, sa Granqvist i et intervju vist på NRK.

– Det er nesten så det kommer en liten tåre. Jeg var bekymret ved pause fordi vi ikke utnyttet sjansene, men som gutta løp! Det var så bra, og nå er jeg litt rørt, sa landslagssjef Janne Andersson.

Dødballfare

Jesús Gallardo var ufin mot Ola Toivonen i kampens første duell og pådro seg VM-historiens raskeste gule kort etter 13 sekunder. Frisparket bød på den første i en rekke av store svenske sjanser på dødball.

Marcus Berg nikket serven inn foran mål, der Ola Toivonen var millimeter fra å få foten på ballen. Noen minutter senere ble keeper Guillermo Ochoa tvilsomt straffet for å ta ballen med hendene utenfor 16-meteren, og Emil Forsberg skjøt frisparket fra spiss vinkel rett på mål. Ochoa lot seg ikke lure.

I det 12. minutt brassesparket Berg rett utenfor etter et svensk hjørnespark, mens Forsberg blåste ballen høyt over fra fri posisjon foran mål fem minutter senere.

Det var spilt en snau halvtime da hele Sverige ropte på straffe etter at Javier «Chicharito» Hernandez brukte armen til å ta med seg ballen ut av eget felt. Dommer Néstor Pitana fikk beskjed fra VAR-assistentene om å ta en titt på situasjonen, men valgte til Anderssons raseri å gi corner, ikke straffespark.

Også det ble en stor svensk sjanse, da Berg avsluttet fra kort hold og Ochoa måtte svare med en kjemperedning.

Eneste Mexico-sjanse i første omgang var en svensk foræring, da Viktor Claesson spilte ballen bakover rett til en motspiller og Carlos Velas skjøt fem centimeter utenfor.

Sceneskifte

Etter sjansesløsingen ble det scoring på Sveriges første sjanse etter pause. Igjen var Claesson involvert med en dårlig berøring, som denne gang ble til målgivende pasning. Sebastian Larsson ble spilt fram på høyresiden og la inn. Ballen rullet forbi passive mexicanere, men Claesson fikk feiltreff foran mål. Ballen gikk i en bue og falt ned på foten til Augustinsson, som scoret. Dermed var Sverige oppe på 2.-plass i gruppen.

Alt som ikke gikk svenskenes vei i første omgang gjorde det etter pause. Etter en snau time ble Berg spilt fram i feltet, og Héctor Moreno var akkurat klønete nok i sitt taklingsforsøk til at dommeren pekte på straffemerket.

Granqvist trippet litt i tilløpet, men feide straffesparket inn i krysset og løftet Sverige til førsteplass i gruppen.

– Jeg tenkte bare at setter jeg den steinhardt og høyt så tar den ikke, sa kapteinen.

Kampen ble punktert da Edson Álvarez misset med et klareringsforsøk og uforvarende bokset ballen i eget mål etter at Isaac Kiese Thelin stusset Claessons lange innkast videre.

Dermed var Sverige videre, og spenningen handlet om hvorvidt Mexico eller Tyskland skulle slå følge. Mexico misset noen store sjanser, men trengte ingen redusering. Tyskerne dummet seg ut mot Sør-Korea, og for sjuende gang på rad Mexico videre til cupspillet i VM, mens verdensmesteren er ute.

Sveriges midtbanemotor Sebastian Larsson måtte ut med skade i 2. omgang, men han hadde allerede pådratt seg det gule kortet som uansett setter ham utenfor åttedelsfinalen.

(©NTB)