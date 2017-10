Få full digital tilgang til alt innhold i 1 måned for kun 59,- Klikk her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

annonse annonse annonse Sulland dominerte da Vipers utklasset storlag IMPONERTE: Linn Jørum Sulland og Vipers imponerte da de debuterte i Champions League på hjemmebane med seier 29-19 over sterke Buducnost. (Arkiv (Foto: NTB scanpix) annonse Buducnost har vært i semifinalen av mesterligaen de fire siste årene. Lørdag kom de til kort mot Vipers som tok sin første seier i turneringen med 29-19 hjemme i Aquarama. 14.10.2017 kl 19:20

Vipers kom ned på jorda sist uke etter det som så langt har vært et eventyr av en sesong. Det første møtet med mesterligaen borte mot Metz ble brutalt, og Tertnes påførte dessuten seriefavorittene deres første nederlag i serien onsdag. Da Kristiansand for første gang inviterte til mesterligafest, var det et revansjelysten Vipers-lag på parketten. Fire minutter gikk uten scoringer, men tonen var satt da Emilie Hegh Arntzen satte inn 1-0. Hjemmelagets spillere styrte kampen fra start, var sterke defensive og det offensive fungerte mye bedre enn mot Metz. Lunde en bauta i mål Gang på gang fant Arntzen landslagskollega Kari Brattset på streken, Katrine Lunde stengte buret, mens Linn Jørum Sulland viste hvorfor hun har vært en av verdens sterkeste skyttere på sitt beste. – Smått fantastisk. Den beste prestasjonen så langt, kommenterte ekspertkommentator Gunnar Pettersen på Viasat 4 da venstrehendte Sulland fra feil side skrudde ballen inn i motsatt hjørne. Montenegrinske Buducnost har to titler i mesterligaen. Laget har vært i semifinalen de fire siste årene, men hadde ingenting å stille opp med i Kristiansand. – I dag er jo stolt av hva vi viser. Vi må fortsette på dette nivået framover så kan det være mulig med avansement, sa toppscorer Sulland til Viasat 4. Buducnost har mistet flere stjernespillere, men prestasjonen var uansett sterk for det ferske mesterligalaget fra Norge. – Vi vet at vi har det inne, men at vi klarer å gjøre dem så dårlige er veldig sterkt. Vi tok brodden av dem, sa Vipers-trener Kenneth Gabrielsen etter kampen. Målforskjell kan avgjøre Kampen ble avgjort i starten av andre omgang. Vipers scoret fire mål på rappen, mens Buducnost ikke fikk mål før åtte minutter var gått. Derfra gikk det en vei. Sulland, Arntzen og Lunde fortsatte storspillet, og Vipers utklasset til slutt Buducnost med god hjelp fra publikum. Gabrielsen formante i timeout at målforskjell kan bli viktig i kampen om avansement. Vipers ga seg ikke før det sto 29-19. Katrine Lunde ble kåret til banens beste spiller, mens Sulland ble kampens toppscorer med ni mål. Vipers har nå like mange poeng som Buducnost, som vant den første kampen mot tyske Bietigheim. (©NTB) annonse