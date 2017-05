Stygge scener da Børufsen-dobbel sikret Start-seier HJEMMESEIER: Start sørget for Ullensaker/Kisas første tap denne sesongen. (Foto: NTB scanpix) 1. divisjon søndag Elverum – Ranheim 1-1 (1-0) Mål: 1-0 Amor Layoni (4), 1-1 Michael Karlsen (str. 90). Fredrikstad – Florø 1-2 (1-0) Mål: 1-0 Sanel Kapidžic (41), 1-1 Erlend Hove (69), 1-2 Monir Benmoussa (90). Levanger – Strømmen 0-1 (0-1) Mål: 0-1 Emil Sildnes (40). Start – Ull/Kisa 3-1 (1-1) Mål: 1-0 Espen Børufsen (45), 1-1 Niklas Sandberg (45), 2-1 Erlend Segberg (56), 3-1 Børufsen (70). Tromsdalen – Bodø/Glimt 2-3 (1-2) Mål: 1-0 Tobias Vibe (6), 1-1 Vegard Leikvoll Moberg (11), 1-2 Kristian Fardal Opseth (23), 1-3 Moberg (62), 2-3 Mohammed Ahamed Jama (79). Åsane – Mjøndalen 2-2 (1-1) Mål: 0-1 Ousseynou Boye (17), 1-1 Joachim Soltvedt (38), 1-2 Amahl Pellegrino (59), 2-2 Geir André Herrem (64). Tabellen Ranheim 6 4 2 0 8 - 4 14 Start 6 4 1 1 15 - 7 13 Ull/Kisa 6 4 1 1 12 - 7 13 Mjøndalen 6 3 3 0 14 - 6 12 Sandnes Ulf 5 3 1 1 5 - 4 10 Strømmen 6 3 1 2 4 - 4 10 Florø 6 1 4 1 5 - 6 7 Tromsdalen 6 1 2 3 8 - 10 5 Åsane 6 1 2 3 8 - 11 5 Arendal 6 1 1 4 6 - 8 4 Levanger 6 0 4 2 5 - 7 4 Fredrikstad 6 0 3 3 5 - 8 3 Jerv 6 0 3 3 5 - 10 3 Elverum 6 0 3 3 3 - 13 3 Kongsvinger 5 0 2 3 5 - 12 2 annonse Espen Børufsen scoret to av målene og hjalp Start til 3-1-seier over Ull/Kisa i 1. divisjon søndag. Det var Kisas første tap denne sesongen. 07.05.2017 kl 20:15

NTB

Børufsen ga Start ledelsen 16 minutter på overtid i første omgang, men Niklas Sandberg utlignet for Ullensaker/Kisa 20 minutter på overtid i første omgang.

Erlend Segberg sendte Start i ledelsen igjen etter 56 minutter, og Børufsen scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 3-1 etter 70 minutters spill.

Ull/Kisas Emmanuel Troudart fikk se det gule kortet.

Etter oppgjøret står både Start og Ull/Kisa med 13 poeng.

Mads Skarsem var dagens dommer på Sør Arena. 3084 tilskuere var til stede på kampen.

13. mai skal Start møte Florø, og Ull/Kisa møter Åsane..

Stygge scener

Ull/Kisa-spiller Ciisé Aaden Abshir ble kjørt bort i ambulanse før pause da Start vant toppoppgjøret i 1. divisjon 3-1 søndag.

Ull/Kisa-forsvareren ble liggende livløs i eget straffefelt etter 40 minutter. Da var stillingen fortsatt 0-0.

30-åringen fikk raskt legetilsyn, men ble liggende i nærmere et kvarter før han ble kjørt til sykehus.

– Bevegelse i kroppen og ved bevissthet. Han er på sykehus, skrev Ull/Kisa på Twitter.

Glimt på tabelltopp

Tromsdalen tok ledelsen på hjemmebane, men Bodø/Glimt ble for sterk og vant 3-2. Seierherren befestet tabelltoppen.

Tobias Nygård Vibe ga nyopprykkede Tromsdalen 1-0 etter seks minutter mot Bodø/Glimt, som rykket ned fra Eliteserien forrige sesong, men Vegard Leikvoll Moberg slo tilbake for gjestene kun fem minutter senere.

Kristian Fardal Opseth ga Glimt ledelsen etter 23 minutter med sitt femte mål for sesongen, før Moberg noterte seg for sitt andre for dagen like etter timen spilt.

Mohammed Ahamed Jama skapte spenning med sin 2-3-redusering elleve minutter før slutt, men bortelaget holdt unna og sikret seg tre nye poeng i kampen om opprykk.

Bodø/Glimt står med 16 poeng etter seks serierunder.

Boye bøtter inn mål

Ranheim så lenge ut til å gå på en smell mot nyopprykkede Elverum, men spissen Michael Karlsen reddet 1-1 og poeng fra straffemerket på overtid.

Mjøndalens Ousseynou Boye troner øverst på toppscorerlista i 1. divisjon etter at han kom på scoringslista for sjette gang i år i 2-2-kampen mot Åsane.

Nyopprykkede Florø tok sin første seier for sesongen med 2-1 mot Fredrikstad. Laget fra plankebyen venter fortsatt på sin første trepoenger.

I den siste av søndagens 1.-divisjonskamper vant Strømmen 1-0 i møtet med Levanger. Emil Sildnes ble den store helten for bortelaget.

(©NTB)