Storseier til Grane-jentene 12 mål: Cecilie Løvdal med dusinet fullt mot RIL. (Foto: Alexander Nupen ) Granes 2. divisjonsjenter vant med 10 mål mot Randesund da en 18-åring stjal showet. 04.02.2017 kl 17:45 (Oppdatert 18:05)

Alexander Nupen

Tlf: 915 25 942 Serieleder Grane vant enkelt mot Randesund. Cecilie Løvdal var kampens store spiller i 30-20-seieren. 18-åringen satte inn hele 12 mål i lørdagens kamp i 2. divisjon. Arendalittene ledet 16-7 til pause over Randesund, og da virket to poeng helt i boks for vertene i Sør Amfi. **Saken oppdateres Randesund kappet forspranget til seks mål (14-20) etter 12 minutter av 2. omgang, men hjemmeseieren var aldri skikkelig truet etter pause. Dermed fikk Grane et forsprang på to poeng til Våg og Hinna som har en kamp mindre spilt enn arendalittene i 2. divisjon avdeling 3.