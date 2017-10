Stjal showet i elitetravers vogn SEIER: Ty Venn og kusk Dag-Sveinung Dalen vant 5. løp på Drammen Travbane tirsdag kveld. (Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.) annonse Grimstad-hesten Ty Venn ble utstyrt med elitetraveren Propulsions gamle sulky i tirsdagens løp på Drammen Travbane. Det ga sesongens andre seier for den fem år gamle vallaken. 18.10.2017 kl 17:16

Innsendt

Den svenskeide elitehesten Propulsion har tjent over 11 millioner kroner i sin karriere, og har i år blant annet vunnet Hugo Åbergs Memorial og vært toer i Elitloppet, verdens største travløp. Da sulkyen topptraveren har brukt kom for salg var ikke Stein Larsen fra Grimstad sen om å sikre seg suksessvogna.

Utstyrt med den nye vogna viste også Larsen og Margrethe Nilsens kapable 5-åring Ty Venn seg fra en herlig side på Drammen Travbane tirsdag kveld.

Da storfavoritten Alm Nagano galopperte på startsiden, styrte kusk Dag-Sveinung Dalen resolutt til tet med sørlandshesten. I den siste svingen satset den dyktige tømmeføreren alt på ett kort og stakk til seg noen lengder til konkurrentene. Forspranget holdt helt inn til mål, og Ty Venn noterte seg for fine 1.27,2a/1700 meter.

– Det er vanskelig å si hvor mye det utgjorde at han gikk med ny sulky i dagens løp, men at det spilte en liten rolle det tror jeg. Det er som Stein sa til meg etter løpet, det var en helt annen stil på hesten i dag, fastslo Dalen på seremoniplass.

– Jeg så at jeg hadde et godt forsprang i siste sving, men samtidig vet jeg at hesten kan være lur. Jeg følte at jeg måtte ta en sjanse å stikke, og i dag gikk det, smilte seierskusken etter løpet.

Innsendt av Richard Ekhaugen, Sørlandets Travpark