Sterk EM-start av Spieler: - Skal kline til på 5.000 meter FEMTEPLASS: Simen Spieler Nilsen gikk 500-meteren på 36,55 og ble nummer fem på Thialf skøytestadion i Heerenveen lørdag. (Foto: NTB Scanpix) Simen Spieler Nilsen var nær pallen på åpningsdistansen i allround-EM på skøyter. 07.01.2017 kl 13:37

Arendalitten sprintet inn til 36,55 på 500-meteren på Thialf i Heerenveen lørdag ettermiddag. Det holdt til femteplass på åpningsdistansen, kun elleve hundredeler fra tredjeplassen til Denis Yuskov fra Russland (36,44). - En god start, spesielt de første 100 meterne. Jeg klarte å jobbe hele veien. Nå skal jeg nullstille før 5.000 meter og kline til, sa Spieler Nilsen til NRK. Norsk seier Bergenseren Sindre Henriksen klinket til og vant sprinten på 36,30. – Simen er kvikk i beina, konstaterte NRKs ekspertkommentator Even Wetten under direktesendingen. Han mente Henriksen leverte et «helstøpt 500-meterløp». Sverre Lunde Pedersen ble nummer seks med 36,73. Den store forhåndsfavoritten Sven Kramer ble nummer 8 på 500-meteren med 36,81. Allround-EM fortsetter med 5.000 meter senere lørdag. I sprint-EM åpnet Hege Bøkko, samboeren til Simen Spieler Nilsen, også godt. I medaljekampen Femteplassen på 500 meter gjør at hun henger med i kampen om medaljene. Hun havnet 59 hundredeler bak ledende Olga Fatkulina. Sju hundredeler bak ligger Karolina Erbanová. Nederlenderne Marrit Leenstra og Jorien ter Mors følger på plassene bak. – Et ok løp. Men jeg føler jeg er mye bedre enn dette. Men nå er det 1000 meter. Jeg får ikke gjort noe med denne 500-meteren. På 1000 meter skal jeg være aggressiv fra starten av, gå maks ut og avslutte sterkt, sa Bøkko til NRK. - Hege har levert varene. Hun har posisjonert seg som vi ønsker. Hun er med i sjiktet som vil kjempe om medaljene sammenlagt. Det er ikke 500 som er hennes distanse, det er på 1000 meter det skal skje, sa NRK-ekspert Even Wetten.



I allround-EM for kvinner vant Ireen Wüst fra Nederland gull sammenlagt. Ida Njåtun ble nummer 8 av 19 løpere. PS: Simen Spieler Nilsen ble nummer fem også på 500-meteren i EM 2013 (14. plass sammenlagt), men da var han 40 hundredeler fra pallen på øvelsen.