Stemmerekord sendte Jon og Åse til finalen - nå trenger de din hjelp Finalister: Jon Skarli og Åse Mortensen kjemper om å bli årets ildsjel i Aust-Agder. (Foto: Øystein Bjerkestrand) Etter nesten 10.000 stemmer er det klart at Åse Mortensen (Arendal og Grimstad Rideklubb) og Jon Skarli (Dølemo IL / Arendal Skøiteklub) er klar for finalen av Årets Ildsjel. 27.10.2018 kl 10:36 (Oppdatert 12:52)

Øystein Bjerkestrand

Tlf: 992 46 103

Det ble utrolig jevnt om finaleplassene – spesielt om andreplassen. For det ble en ganske klar vinner, uten at Agderposten ønsker å avsløre hvem det var. Vi kan imidlertid si at det skilte under 500 stemmer fra 2.- til 5.-plass. Det totale antall stemmer har for øvrig også overgått de tre foregående årene med god margin.

Men de tallene er historie. Nå er det finaleduellen mellom Åse Mortensen og Jon Skarli som gjelder. Stem i boksen nedenfor.

Mortensen er denne helgen opptatt med NM på hjemmebane - ett av 27 stevner på AGR i 2018.

Les alt om AGR-ildsjelen her: Hestedrømmen som ble virkelighet

Skarli gjør på sin side de siste forberedelsene på kunstisbanen på Myra før isen forhåpentlig kommer på plass i månedsskiftet dersom værgudene står ham bi. Da blir det jobbing dag og natt, foruten en og annen lur på sofaen på kontoret.

Les alt om Skarli her: Skøytesportens supermann

De øvrige kandidatene var Dagfinn Birkenes, Erik Ose og Svein Erik Andersen. Trykk på navnene for å lese mer om alt arbeidet ildsjelene har lagt ned i løpet av de siste 50 årene.

Avstemmingen i finalen varer helt fram til Idrettsgalla Sør går av stabelen lørdag 3. november. Man kan stemme én gang pr. enhet hver dag. Det betyr at du kan gi din favoritt en stemme både fra PC, mobil og nettbrett hver dag fram til lørdag.

Vinneren blir offentliggjort som en av de viktigste prisene under gallaen som arrangeres i Sør Amfi i Arendal.