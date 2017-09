Få full digital tilgang til alt innhold i 1 måned for kun 59,- Klikk her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

Steinar Pedersen ferdig som Start-trener Ferdig: Tidligere Jerv-trener Steinar Pedersen slutter på dagen som hovedtrener i Start. Steinar Pedersen gir seg på dagen i fotballklubben Start. Partene er enige om å avslutte arbeidsforholdet. 29.09.2017 kl 11:18 (Oppdatert 15:27)

Det bekrefter Start på sine nettsider. Laget ligger på annenplass i 1. divisjon og kjemper om å rykke rett opp igjen til Eliteserien. Kristiansand-klubben er to poeng foran Sandnes Ulf med fem kamper igjen. Start har kun én seier på sine fem siste serieoppgjør. Steinar Pedersen (42) tok over treneransvaret i Start foran 2016-sesongen, som endte med nedrykk til 1. divisjon. Før det var Pedersen en suksesstrener i Jerv, som han trente fra 3. divisjon til 1. divisjon i løpet av tre sesonger. Ifølge TV2 skal spillerne ha blitt informert om den overraskende avgjørelsen da de møtte til trening fredag klokken 10. Fredagens trening, og søndagens viktige kamp borte mot Strømmen, skal ifølge TV2 ledes av assistent Mick Priest, som kom til klubben i sommer, og tidligere spiller Joey Hardarson som den siste tiden har vært trener- og spillerutvikler i klubben. Pedersen hadde kontrakt med Start ut 2018. Fikk beskjed torsdag kveld Til tross for at Start fem serierunder før sesongslutt ligger på direkte opprykksplass, har det vært misnøye med Start-treneren. Søndag avga Start poeng på hjemmebane i 1-1-kampen mot Levanger. Start-ledelsen skal ifølge TV2 en stund ha vært i tvil om Pedersen er riktig mann til å ta sørlendingene opp til øverste nivå og sørge for at klubben etablerer seg i Eliteserien. Pedersen fikk vite om Starts avgjørelse torsdag kveld. Partene ble da enige om å avslutte kontrakten med umiddelbar virkning. Fikk nye eiere Start inngikk 6. juli i år et samarbeid med investorgruppen «Start en drøm AS». Christopher Langeland er styreleder i selskapet. Han startet i sin tid selskapet Odds Modell, der det ble utviklet data og algoritmer rundt sport. Selskapet ble kjøpt opp av Gaming Innovation Group (GIG). Også Robin Reed fra Kristiansand, samt Kjetil Aasen, Mads Nesset og Frode Fagerli er med på eiersiden. De fire har alle tjente gode penger på det Malta-baserte gamblingselskapet GIG. 3. august i år ble Tor-Kristian Karlsen presentert som ny sportssjef i klubben. LES OGSÅ Tor-Kristian Karlsen presentert som sportssjef i Start

