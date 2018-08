- Steinar har ingen forpliktelser hos oss Steinar Pedersen: Steinar Pedersen avslutter jobben i Agder Fotballkrets etter to måneder. (Foto: Alexander Nupen) Styreleder i Agder Fotballkrets erkjenner at de gjerne skulle beholdt Steinar Pedersen i jobben. 02.08.2018 kl 14:23 (Oppdatert 14:27)

Øystein Bjerkestrand

I slutten av mai ble det klart at Pedersen gikk fra Telemark til Agder Fotballkrets hvor han overtok Atle Roar Hålands jobb som kretsansvarlig for spillerutvikling.

- Vi ansatte ham fordi han er godt kvalifisert. Sånn sett skulle vi gjerne ønske at han fortsatte i den jobben, men så er det en gang slik i alle jobber at hvis det er noen som er innstilt på å jobbe et annet sted, så er det ikke hensikt i å holde dem igjen. Vi i Agder Fotballkrets ønsker ham lykke til, sier styreleder Arne Marthinsen.

Marthinsen forteller at det har gått fort, til tross for at dialogen ifølge Arendal-leder Bård Sterk-Hansen har pågått i over tre uker.

- Det har jo gått fort, men han har ingen forpliktelser videre hos oss. Når han slutter i denne jobben for å ta den type jobb, så er det naturlig at han fokuserer på den. Da får vi løse ting på en annen måte, sier han.

- Hva gjør dere med hans stilling nå?

- Dette har gått såpass fort at vi må ta en runde internt. Vi har hatt et veldig godt driv i Agder de siste årene, og det skal vi opprettholde, avslutter styrelederen.