Start-selvmål ga Bodø/Glimt seieren FEIRER: Bodø/Glimt beseiret Start på Aspmyra stadion tirsdag kveld. (Foto: NTB scanpix) annonse Starts Håkon Opdal scoret selvmål og sørget for 3-2 til Bodø/Glimt i 1. divisjon i fotball for menn. Det var Starts første tap denne sesongen. 02.05.2017 kl 21:05



Glimt tok ledelsen ved Vegard Leikvoll Moberg etter 25 minutters spill, og samme mann scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 2-0 ti minutter senere.

Niels Vorthoren reduserte for Start etter 62 minutter. Start-spissen står med fire scoringer i år. Innbytter Dany N’Guessan utlignet for Start seks minutter senere. Han hadde vært på banen i kun åtte minutter. Starts Opdal satte ballen i eget mål. Bodø/Glimt måtte fullføre kampen med ti spillere etter at Martin Bjørnbak ble vist det røde kortet tre minutter på overtid.

Bodø/Glimts Martin Bjørnbak og Mathias Normann pådro seg gult kort. For Start fikk Simon Andreas Larsen og Gudmundur Kristjánsson gult kort. Utvisningen til Bjørnbak var Bodø/Glimts første røde kort i årets sesong.

På fem kamper har Bodø/Glimt 13 poeng, og Start har ti poeng.

Christian Moen dømte kampen på Aspmyra.

I neste runde skal Bodø/Glimt møte Tromsdalen, og Start møter Ull/Kisa. (©NTB)