- Står ikke i stil med ambisjonene HJEMMETAP: Kamilla Aabel og Amazon fikk det ikke til mot Byåsen på hjemmebane og røk på et 0-2-tap. (Foto: ) KAMPFAKTA Fotball, 1. divisjon kvinner: Amazon - Byåsen 0-2 (0-1) Levermyr stadion, ca 70 tilskuere. Dommer: Marius Lien, Otra IL. Mål: 0-1 Marthe Enlid (25), 0-2 Julie Adserø (78). Amazons lag: Ashley Thompson, Juni Steen, Martine Mæhle, Maren G. Dolven (Marte Vik fra 73.), Kamilla Aabel, Lisbeth Rothschild, Isabella Hayes, Andrea K. Røthe (Victoria Westberg fra 46.), Linn C. Farbergshagen (Sofie Glamsland fra 70.), Kelsey Hood, Cathrine Dyngvold. annonse Amazon tapte 0-2 for Byåsen søndag. 07.05.2017 kl 18:09

Vidar Lorentsen

Tlf: 976 69 552

Kampen var jevn, men gjestene fra Trondheim mest effektive. Til slutt stod det 0-2, etter at Byåsen hadde scoret ett mål i hver omgang.

Målscorere for gjestene var Marthe Enlid og Julie Adserø.

Et ineffektivt Amazon hadde sjanser nok til å kunne ta med seg både seier og poeng fra hjemmemøtet mot Byåsen, som er regnet som en av opprykkskandidatene denne sesongen. 5-5 i målsjanser vitner om to jevne lag, men der gjestene hadde marginene med seg, ble det stang ut for vertene.

- Mye stang ut, konkluderer Amazon-kaptein Martine Mæhle.

- Det er vanskelig å si hvorfor det blir slik. Spillemessig ser vi forbedring. Vi trenger å spille mer sammen, ble bedre kollektivt, legger hun til.

- Udyktige

Tommy Egeli, trener for Amazon, mener at hans jenter skapte større sjanser enn det gjestene gjorde.

Byåsens scoringer kom etter en kontring, der Amazons forsvar ble hengende etter i en løpsduell. Innlegget ble satt kontant i mål. Det andre var en tabbe av Amazon-keeper Ashley Thompson, som så ut til å redde et skudd, men som slapp ballen over streken.

- Jeg vil ikke si vi har uflaks, men vi er udyktige. Det går på bevegelse inne i boksen, og at vi ikke får støttet nok opp om spissene. Vi har en utfordring når vi møter lag med stor fart. Da kan vi bli for dristige med det høye presset og få den rett i fleisen, oppsummerer Amazon-treneren.

Men samtidig sier han at han ikke er skremt over det nivået som Byåsen hadde. Byåsen er topplaget i divisjonen for øyeblikket.

- Vi trenger mer tid. Når vi kommer i flytsonen, da blir vi gode, mener han.

Ikke som ønsket

Amazon står med to strake tap i 1. divisjon etter helgens hjemmetap. 1-0-seieren over Grei 1. runde er uttellingen så langt i serien.

Kaptein Martine Mæhle er klar på at dette ikke er hva laget hadde håpet på før sesongen startet.

- Det står ikke i stil med ambisjonene nei, konkluderer hun.

- Men det skal gå an å være i opprykkskampen med to tap også. Vi skal komme sterkere tilbake, lover hun.

NB: Marthe Vik fikk sin debut i 1. divisjon da hun kom innpå det siste kvarteret. - Hun klarte seg bra, mener trener Egeli.