Spieler skuffet etter sterk EM-start

Simen Spieler Nilsen var nær pallen på åpningsdistansen i allround-EM på skøyter. På 5.000-meteren fikk arendalitten det tungt. 07.01.2017 kl 13:37

NTB

Tlf: Alexander Nupen

Tlf: 37 00 37 66

Arendalitten sprintet inn til 36,55 på 500-meteren på Thialf i Heerenveen lørdag ettermiddag.

Det holdt til femteplass på åpningsdistansen, kun elleve hundredeler fra tredjeplassen til Denis Yuskov fra Russland (36,44).

- En god start, spesielt de første 100 meterne. Jeg klarte å jobbe hele veien. Nå skal jeg nullstille før 5.000 meter og kline til, sa Spieler Nilsen til NRK.



- 5.000 meter må sitte for at det skal bli et bra EM for Spieler Nilsen. Alt over 6.30 må sies å være bom, mente NRK-ekspert Even Wetten om arendalitten som hadde 6.26,75 som sesongbeste på halvmila.

Spieler Nilsen kom i mål på tiden 6.35,15.



- Ti sekunder for svakt. Han rister på hodet, og det med god grunn, konkluderte Wetten som karakteriserte Spieler Nilsen som "kvikk i beina" på 500-meteren.

Norsk seier på 500 meter

Bergenseren Sindre Henriksen klinket til og vant 500 meteren på 36,30.

Sverre Lunde Pedersen ble nummer seks med 36,73.

Den store forhåndsfavoritten Sven Kramer ble nummer 8 på 500-meteren med 36,81.

I sprint-EM åpnet Hege Bøkko, samboeren til Simen Spieler Nilsen, også godt.

Falt nedover på lista

Femteplassen på 500 meter gjorde at hun hang med i kampen om medaljene.

– Et ok løp. Men jeg føler jeg er mye bedre enn dette, sa Bøkko til NRK etter løpet.

På 1.000-meteren gikk det ikke helt som man kunne forvente. Hun ble nummer åtte på distansen, og er på sjuendeplass totalt.

- Vi har sett henne skarpere enn i dag. Vi hadde håpet at hun var ett knepp over dette, sa NRK-ekspert Even Wetten.

Martine Ripsrud kom på 14.-plass av de totalt 17 startende på 1000-meteren. Sammenlagt ligger hun på 11.-plass.

Europamesterskapet i sprint for kvinner avgjøres søndag med en ny 500-meter og 1000-meter.

Nær bronse

I allround-EM for kvinner vant Ireen Wüst fra Nederland gull sammenlagt. Ida Njåtun ble nummer 8 av 19 løpere.



Allround-EM i sprint for menn ble vunnet av Kai Verbeij fra vertsnasjonen Nederland. Håvard Holmefjord Lorentzen kom på femteplass i sammendraget, 25 hundredeler fra bronsen.

PS: Simen Spieler Nilsen ble nummer fem også på 500-meteren i EM 2013 (14. plass sammenlagt), men da var han 40 hundredeler fra pallen på øvelsen.



