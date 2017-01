Spektrum-debuten utsettes for Kai Robin Havnaa EKSTRA VENTETID: Kai Robin Havnaa må vente fire ekstra uker på sin niende proffkamp i ringen. (Foto: Erik Holand) annonse Cecilia Brækhus fikk ikke medisinsk godkjenning til kampen mot Klara Svensson, og Nordic Rumble-stevnet i Oslo Spektrum er utsatt til 24. februar. Dermed må Kai Robin Havnaa vente på sin profesjonelle boksedebut i Norge 22.01.2017 kl 18:24

NTB Alexander Nupen

Brækhus er ifølge en pressemelding fra First Lady Promotion undersøkt av kampansvarlig lege David McDonagh, som vurderte at hennes helsetilstand ikke tillater at hun går i ringen førstkommende lørdag. Hun er erklært «not fit to box».

– Hun er som tusenvis av andre nordmenn rammet av en influensalignende sykdom. Det gjør at hun for tiden ikke er i trening, og så kort tid før kamp gjør det at det ikke vil være forsvarlig å la henne bokse, sier McDonagh.

Sikkerheten først

First Lady Promotion er ansvarlig arrangør av stevnet, og er i henhold til knockoutloven underlagt strenge sikkerhetsbestemmelser. Det inkluderer at kampansvarlig lege skal undersøke og godkjenne alle boksere før kamp.

– Utøvernes helse og sikkerhet går foran i en hver sammenheng, og vi må derfor utsette det planlagte stevnet, sier daglig leder Morten Andreassen i First Lady Promotion.

Stevnet er dermed flyttet til fredag 24. februar.

Kai Robin Havnaa fra Risør skulle ha møtt tyske Lars Buchholz i Spektrum i sin niende proffkamp i cruiservekt – men den første på norsk jord.

Havnaa har vunnet samtlige proffkamper til nå.

– Det verste som kan skje

– Jeg var i mitt livs form før jeg ble slått ut av influensa. Dette er det verste som kan skje en bokser så tett opp til kamp, men helse og sikkerhet kommer selvfølgelig først, sier Brækhus selv.

– Det eneste jeg kan gjøre nå er å bli frisk så fort som mulig og starte opp med trening igjen. Jeg er toppmotivert, sulten og klar for kamp 24. februar.

Hun vil ifølge pressemeldingen ikke være tilgjengelig for ytterligere kommentarer de nærmeste dagene, etter råd fra legen.

Alle som har kjøpt billett til stevnet førstkommende lørdag vil kunne benytte billetten 24. februar, opplyser Andreassen.