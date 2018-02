- Sølvet veier opp for alt slitet JUBLET: Marte Olsbu var hoppende glad for sølv i skiskyting sprint 7.5 km. i Alpensia Biathlon Centre under vinter-OL i Pyeongchang. (Foto: NTB scanpix) annonse + Marte Olsbu tenkte tilbake på treningsslit og tunge dager etter den eventyrlige OL-sprinten i Pyeongchang. – Dette veier opp for alt, sa sølvjenta. 10.02.2018 kl 21:07 (Oppdatert 10.02.2018 kl 21:07)



Tre tredjeplasser var Olsbus verdenscupfasit foran lørdagens sølvløp. Der måtte hun se seg slått av den tyske skiskytterdronningen Laura Dahlmeier, men tok karrierens første individuelle mesterskapsmedalje på seniornivå.

Med tidlig startnummer (11) fikk Olsbu mange nervøse minutter med venting i målområdet, men da sølvet var et faktum gikk smilet nesten rundt for Froland-jenta.

– Dette er helt vilt! Det er det beste resultatet jeg har i skiskyting i verdenscup, så at jeg skulle få til det i OL, er mye mer enn jeg hadde turt å håpe på, sa 27-åringen til NTB.

Tunge dager

Den første individuelle medaljen har sittet langt inne for Olsbu. Etter at den årelange medaljedrømmen hadde gått i oppfyllelse, gikk tankene til alt slitet som ligger bak.

– Det har vært mange år, og jeg har fått til mange gode resultater, men aldri slått helt gjennom. Nå føler jeg at jeg har det! Å klare det i OL er kjempestas. Nå føler jeg at alt har vært verdt det, smilte Olsbu til NTB.

– Det har vært tunge dager?

– Det kommer alltid tunge dager, men det er treningen og dette livet som inspirerer meg, og sånne opplevelser som dette veier opp for alle de tunge dagene, sa 27-åringen.

– Skiskyting er selvfølgelig kjempemoro uansett, men aldri så moro som når det lykkes. Nå har jeg bare en kjempegod følelse, tilføyde den glade sølvjenta.

Glade var også lagvenninnene, som én etter én kom til pressesonen og trakk fram den harde jobben som ligger bak Olsbus så langt største dag som skiskytter. OL-debutant Ingrid Tandrevold felte gledestårer på lagvenninnens vegne.

Takket familien

Mindre spesiell ble ikke lørdagen for Olsbu av at Froland-jenta lyktes i karrierens aller første OL-renn. Foran Sotsji-lekene for fire år siden var hun med i kampen om plassene i den norske troppen, men kom til kort.

– Det er helt utrolig å få sitte her i dag. For det første er det veldig spesielt at det ble karrierebeste i mitt første OL-renn. Sølvmedalje på sprint er akkurat som gull for min del, sa Olsbu.

Sølvjenta sendte varme tanker til sine nærmeste støttespillere som har sin del av lørdagens medalje.

– Både mamma, pappa, broren min, samboeren min og resten av familien har vært en kjempestøtte. De har reist rundt og heiet på meg, og det betyr mye for meg at de har støttet meg i det valget jeg har tatt. Uansett om jeg tok sølv eller hadde kommet på sisteplass i dag, hadde ikke det betydd noe for dem. Det gjør at jeg kan senke skuldrene og gjøre dette jeg synes er aller mest gøy, sa Olsbu.

En viktig inspirasjon for 27-åringen har også Ole Einar Bjørndalen vært. Olsbu legger ikke skjul på at skiskytterkongen fra Simostranda hele tiden har vært en av hennes aller største helter.

– Ole Einar Bjørndalen var mitt forbilde da jeg var liten. Jeg håpet at jeg en dag skulle klare noe av det samme som han. Nå sitter jeg her med en olympisk medalje. Det er en drøm som går i oppfyllelse, sa sølvjenta.

Kake

På mandagens OL-jaktstart går hun ut med et ypperlig utgangspunkt. Opp til ledende Laura Dahlmeier skiller det 24 sekunder.

Olsbu hevder at hun ikke våger håpe på mer edelt metall, men:

– Jeg har kjempeoverrasket og starter som nummer to for første gang i karrieren. Jeg regner med at det blir moro, gliste hun og satte kursen for det norske utøverhotellet med følgende jubelmelding:

– Nå blir det kake! (©NTB)