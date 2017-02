Få full digital tilgang på Agderposten i 1 måned for 99 kroner. Få umiddelbar tilgang Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

annonse annonse annonse Snø gjør at Jerv-kamp må flyttes FLYTTES: Jerv flytter kampen mot Fløy til Kringla. Her fra kampen mot Vindbjart i Sørlandshallen onsdag. (Foto: Alexander Nupen) annonse Snømengdene som har lavet ned de siste dagene, har medført at Jerv ikke kan spille den oppsatte treningskampen på lørdag på Landvik. 09.02.2017 kl 22:02

Vidar Lorentsen

Tlf: 976 69 552 Treningskampen mot Fløy var egentlig satt opp på banen til Imås IL, PS Anlegg Arena, men snøværet har gjort at den banen ikke kan huse lørdagens kamp. Men ifølge nettsidene til Jerv, har klubben funnet reservearena. I flere år har Grimstad-klubben hatt et godt samarbeid med Froland IL. Frolendingene har stilt Kringlas oppvarmede kunstgress til disposisjon for Jerv og Fløy til lørdag. Dermed blir kampen spilt, ifølge fkjerv.no. annonse