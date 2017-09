Slik svarer Arendal-sjefen på all kritikken OPTIMIST: Styreleder i Arendal Fotball, Jan Sigurd Otterlei, håper ennå det kan gå å berge plass i 1. divisjon. Men han varsler en evaluering av hele klubben etter sesongen. Her er han på årsmøtet til klubben i mars. (Foto: ) : (Foto: ) annonse Arendal Fotball har fått tøff medfart etter det stygge 0-5-tapet for Elverum. Les styreleder Jan Sigurd Otterleis tanker om sesongen, hva som har gått galt og hvordan prosjektet blir videre. 26.09.2017 kl 18:42 (Oppdatert 19:12)

Thomas Skjeggedal Thorsen

Tlf: 984 60 407

Agderposten stilte styrelederen 13 konkrete spørsmål etter 0-5-tapet for Elverum på søndag.

– Hvor skuffet er du over hvordan denne sesongen har blitt?

– Vi visste at det alltid er vanskelig å etablere seg på et nytt nivå. I fotball kan du aldri garantere resultater. Vi er skuffet fordi vi hadde håpet på en bedre sesong, men vi vet også at vi har mye å lære. Det har vi gjort, også i år.

– Hva er troen på sjansene til å overleve?

– Vi har mye å spille om i hver eneste kamp. Ingenting hadde vært morsommere enn om vi skulle klare å snu dette nå.

– Hva har gått galt?

– Vi har ikke vært gode nok så langt i sesongen. Hva vi skal gjøre annerledes neste sesong har vi allerede begynt å jobbe med.

– Hva er de største feilene som har blitt gjort i år?

– Det er for tidlig å si noe sikkert om. For en relativt liten klubb er det et stort steg å rykke opp i toppfotballen, både sportslig, administrativt og når det gjelder anlegg. Mye av dette har vi løst svært godt, men sportslig er vi naturligvis ikke like godt fornøyd.

– Forsterket dere for dårlig før sesongen?

– Vi har en svært god og bred spillerstall, men har likevel ikke fått det til å sitte slik vi håpet og trodde. Noe av det som gjorde sesongstarten vanskelig var flere langtidsskader på sentrale spillere.

– Tok dere for lett på dette?

– Nei.

– Bomkjøp i sommer?

– Vi hadde håpet på større sportslig uttelling, men dette handler ikke om enkeltspillere. Det er bare som et lag vi kan lykkes.

– Hva syns du om jobben til Mattias Andersson til nå?

– Mattias er en moderne, fremtidsrettet trener som er bånn ærlig i alt han gjør. Han er dyktig både fotballfaglig og i forhold til spillerne og apparatet rundt.

– Hva tenker du om styret og mangelen på toppfotball hos dem?

– Nesten hele styret i klubben har vært sentrale i driften siden oppstarten. Det er bredt sammensatt med kompetanse på ulike områder som har vært viktige forutsetninger for at vi har tatt raske steg i løpet av kort tid. Samlet sett er det betydelig toppfotballkompetanse i klubben i dag.

– Hvilke grep må tas nå og frem mot neste sesong?

– Vi har allerede jobbet mye med å forberede neste sesong, uavhengig av hvilken divisjon vi skal spille i. Vi ser både på det sportslige opplegget, treningshverdagen, organiseringen, spillerutvikling og spillerlogistikk. Vi kan bli bedre på alle områder.

– Hvem skal evalueres?

– Alt vi gjør og har gjort evalueres. Det handler ikke om enkeltpersoner, men om hva vi kan gjøre for å utvikle både spillere, trenere, ledere, lag og klubb.

– Hvordan blir prosjektet videre?

– Vi jobber og tenker langsiktig. I konkurranseidrett er midlertidige tilbakeslag noe de aller fleste opplever.

– Hva har dere lært av denne sesongen?

– Vi har ikke vært gode nok sportslig. Men vi har gjort store løft når det gjelder anlegg og fasiliteter. Samtidig har vi også fått et gjennombrudd når det gjelder samarbeidspartnere og sponsorer. Også denne sesongen har Arendal Fotball blitt bedre på mange områder, og vi står godt rustet til å møte de utfordringene vi står foran i årene som kommer, uansett hvilken divisjon vi kommer til å spille i.

thth@agderposten.no