– Skal vi danse sammen?

SAMSTEMT: Et behandlingsforløp kan sammenlignes med en dans; for å finne rytmen og ikke snuble, er det viktig at partene har avklart hvilken dans det er og hva de ønsker å få ut av den, skriver vår eksterne blogger, fysioterapeut Thomas Ravnevand. Her illustrert med et bilde fra finalen i «Skal vi danse»; Arendals Raylee Kristiansen i aksjon med danser Alexander Svanberg. (Foto: NTB SCANPIX)