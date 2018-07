Skal spille Jerv - Sogndal i Arendal I gang: Her jobbes det med å rulle ut gresset på Levermyr. Høstsesongen første hjemmekamp blir ikke spilt på Jervs hjemmearena Levermyr. Istedet er det nabobyen Arendal som får gleden av et kort møte med 1. divisjons-spill. 17.07.2018 kl 17:56 (Oppdatert 18:07)

Matias Smørvik

Tlf: 911 45 962

Det melder Grimstad Adressetidene. Kampen mot Sogndal blir dermed spilt 29. juli klokken 18.00 på Norac Stadion i Arendal.

Grimstads bygartner Rolf Inge Pettersen opplyser overfor avisen at den nye gressmatta på Levermyr ikke har festet seg godt nok til at den er klar for fotballspilling.

– Etter leggingen er gresset vannet jevnlig, det er klippet, gjødslet og valset. Før kampen mot Sogndal skal det kjøres på 40 tonn sand for å få den så jevn som mulig, skriver avisen.

Klubben har ikke fått lov av forbundet til å utsette kampen, fordi de allerede har utsatt en kamp denne sesongen.

Første hjemmekamp på det nye gresset på Levermyr blir dermed mot HamKam 5. august.